Kompakt canavar Samsung Galaxy S27 Pro’nun iddialı özellikleri sızdı

Samsung'un amiral gemisi ailesini genişleterek seriye ilk kez "Galaxy S27 Pro" modelini ekleyeceği iddia ediliyor.

Merakla beklenen bu cihaz, "Plus" ve "Ultra" modeller arasındaki boşluğu dolduracak.

Modelde yepyeni 200 MP ana kamera ve 6,47 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekran yer alacak.

Cihazın 1.100 dolar fiyat etiketiyle 2027'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin standart, “Plus” ve “Ultra” modellerinden oluşan seriye yeni bir üye daha eklemeyi planladığına işaret ediyor.

Fiyat-performans odaklı “Fan Edition” (FE) ve ultra ince “Edge” gibi seçenekler de sunan seri, çok yakında “Pro” modele de kavuşacak. Amiral gemisi Samsung Galaxy S27 Pro cihazının sızdırılan kamera ve ekran özellikleri, cihazın “Ultra” sürümüne kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip olacağını bizlere gösteriyor.

Galaxy S27 Pro mobil fotoğrafçılar için iddialı geliyor

Ice Universe’e göre akıllı telefonun Galaxy S27 Ultra’da kullanılacak olan aynı ana ve ultra geniş açılı sensörleri benimsemesi bekleniyor. Bu stratejik değişiklik, “Pro” modeline 200 MP’lik güçlü bir ana kamera ve 50 MP sensörlü geniş açılı bir lens kazandıracak.

Yeux1122 tarafından paylaşılan bilgiler de bu üst düzey teknik kurulumu destekliyor. Aynı zamanda sensör yapılandırmasının geçen yıl piyasaya sürülen ultra ince Galaxy S25 Edge ile neredeyse aynı olduğunu belirtiyor.

Piyasadaki en büyük bilinmezlik ise telefoto kamerada yatıyor. Sektörde şu anda Samsung’un 2021 yılından beri kullanılan eski 3x zoom desteğine sahip 10 MP telefoto sensörünü nihayet emekliye ayıracağına dair güçlü bir beklenti var.

Cihaz daha kompakt bir ekranla karşımıza çıkacak

ET News, cihazın fiziksel yapısıyla ilgili daha önce yayınlanmamış ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Telefonun 6,47 inçlik bir OLED ekranla geleceği doğrulanıyor.

Bu boyut, cihazı mevcut Galaxy S26 Plus‘tan daha kompakt hale getirecek. Aynı zamanda performanstan ödün vermeden ergonomi arayan kullanıcılara hitap edecek. Panel, en üst düzey modelle eşleşmesi için parlaklık ve renk doğruluğunda önemli güncellemeler alacak.

Samsung daha kompakt tasarıma rağmen serinin temel modellerinin pil ömrünü aşan daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir pil entegre etmeyi hedefliyor. Şirket, S Pen kalemi için yerleşik desteği ve bölmeyi kaldırmayı düşünüyor. Bu fiziksel eksiklik, yeni enerji hücreleri ve soğutma sistemi için iç alanı optimize etmeye yardımcı olacak.

Samsung Galaxy S27 Pro’nun muhtemel özellikleri

Ekran: 6,47 inç FHD+ çözünürlüğe sahip Dinamik AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (5x zoom)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzü

Samsung Galaxy S27 Pro fiyatı ne kadar olacak?

İddialara göre Galaxy S27 Pro’nun global pazardaki fiyatı yaklaşık 1.100 dolar (vergiler hariç yaklaşık 50.000 TL) seviyesinde olacak. Bu fiyatlandırma politikası, Samsung’un yüksek performanslı kompakt telefon segmentindeki büyük rakiplerle doğrudan rekabet etmeye odaklandığının ipuçlarını veriyor.