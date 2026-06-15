Samsung Galaxy Z Fold 8 ekran dayanıklılığında zirve yapacak

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İddialara göre Samsung, Galaxy Z Fold 8 modelinde kullanılan ultra ince cam kalınlığını 45 mikrondan 60 mikrona çıkaracak.

Bu radikal kalınlık artışı, katlanabilir ekranların en büyük sorunlarından biri olan katlanma çizgisini gözle görülür şekilde azaltmasına yardımcı olacak.

Cihazın aynı zamanda günlük aşınmalara karşı ekstra direnç sağlayacağı belirtiliyor.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli için artık kısa bir süre kaldı. Bu yaz resmi olarak duyurulması beklenen Galaxy Z Fold 8 cihazı, iddialara göre ekran dayanıklılığını zirveye çıkaracak sürpriz bir iyileştirmeyle karşımıza çıkacak. Güney Koreli teknoloji devinin, cihazda ultra ince bir cam katmanı test ettiği belirtiliyor.

Temmuz ayında Londra’da düzenlenmesi beklenen büyük Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak yeni katlanabilir telefon modeli, özel cam teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekecek. Bu teknoloji, selefi Galaxy Z Fold 7‘de yer alan teknolojiden önemli ölçüde daha kalın ve dayanıklı olacak.

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Galaxy Z Fold 8’de ekran katlanma izi önemli ölçüde azalacak

SmartPrix’in haberine göre Samsung, cihazın ekranında kullanılan ultra ince camın (UTG) kalınlığını artıracak. Bu çözümle kalınlık mevcut 45 mikrondan yaklaşık 60 mikrona çıkarılacak.

Kağıt üzerinde önemsiz gibi görünse de yüzde 33’lük fark, günlük aşınma ve yıpranmaya karşı dirençte gözle görülür kazanımlar sağlamak ve kırışıklık izlerinde görsel bir azalma sağlamak için yeterli olacak.

Bu önemli iyileştirme, yalnızca OPPO Find N6 gibi Çinli cihazlardan değil, aynı zamanda bu sorunu çözeceği söylenen iPhone Ultra’dan gelen yoğun rekabet göz önüne alındığında da kritik önem taşıyacak diyebiliriz.

Samsung bu teknolojiyi tüm katlanabilir telefonlarına getirmeyecek

Samsung’un bu gelişmeyi yalnızca yeni geniş ekranlı katlanabilir Galaxy Z Fold 8’de benimseyeceği iddia ediliyor. Şirketin Galaxy Z Fold 7’de görülen geleneksel uzatılmış formatı kullanan ve önceki neslin kalınlığını koruyan Galaxy Z Fold 8 Ultra’da bunu uygulamayacağı öne sürülüyor. Galaxy Z Flip 8’in ise 50 mikronluk UTG ekranıyla ortada konumlandırılacağı belirtiliyor.

Samsung’un bu teknolojiyi neden diğer katlanabilir telefonlarına taşımayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat markanın geniş katlanabilir telefonu bir test olarak kullandığı muhtemel görünüyor.

Yine de tüm bu cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok uzun süre beklememize gerek kalmayacak. Merakla beklenen yeni nesil katlanabilir telefonların tanıtımı 22 Temmuz’da İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleştirilecek.