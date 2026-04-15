Yeni Avatar filmi vizyondan önce internete düştü: Yaratıcılardan sert tepki

Bu hafta başlarında yeni The Legend of Aang: The Last Airbender animasyon filminin internete sızdığına dair söylentiler sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı. Bu iddiaların yalnızca birer söylenti olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Filmin yaratıcıları, projenin Paramount+ platformunda yayınlanması planlanan tarihten aylar önce The Legend of Aang: The Last Airbender oyununun tamamının internete düşmesiyle ilgili sızıntılara yanıt verdi. Filmde görev alan birçok isim, sızıntıyla alakalı sorunlara ilişkin yorumda bulunarak hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Paramount’ta son günlerde yaşanan olaylar, dijital korsanlık tarihine geçecek gibi görünüyor. Filmin tamamı hackerlar tarafından aylar öncesinde ele geçirilirken, ​​sızdırılan film şimdiden X platformunda yayınlanarak milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.

Aslında Paramount+ için planlanan ve 2026 sonbaharında gösterime girmesi beklenen The Legend of Aang: The Last Airbender filminin tamamı sosyal medyada izinsiz bir şekilde dolaşıma sokuldu. Paramount’un iletişim departmanı telif hakkı ihlali bildirimleri gönderdi.

Fakat bu durum sızıntının önüne geçemedi ve birçok kişi filmin tamamını aylar öncesinden izledi. Video şu anda internetten kaldırılmış olsa da hala yasa dışı yöntemlerle buna ulaşmak mümkün gibi duruyor.

Projede görev alan Jul adlı animatör konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Yıllardır Aang filmi üzerinde çalışıyorduk ve tüm emeğimizin karşılığını sinemalarda almayı umuyorduk. Fakat insanlar filmi hiç düşünmeden sızdırıp, görüntülerimizi Twitter’da şeker gibi dağıttı. İnsanların Paramount’un filmi sinemalardan çekme kararını kendi kaçışlarını haklı çıkarmak için kullanmalarını görmek beni üzüyor.

İnsanların para ödemek veya Paramount+’ı desteklemek istememelerini tamamen anlıyorum. Ama filmi gösterime girdikten sonra korsan olarak indirmek en azından bundan daha iyi olurdu. Bu sanatçıların ortaya koyduğu tüm emeğe karşı inanılmaz derecede saygısızca bir davranış…”