Güney Kore, 6G teknolojisi için tarih verdi

Güney Kore resmi olarak altıncı nesil (6G) bir mobil ağ kurmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Türkiye de dahil olmak üzere bazı büyük Avrupa ve Asya ülkelerinin gerekli tüm donanıma, baz istasyonlarına, altyapıya ve 5G modemli çok sayıda mobil cihaza sahip olmalarına rağmen henüz 5. nesil mobil ağları tam olarak uygulamadıkları göz önüne alındığında, Kore’nin bu hamlesi oldukça dikkat çekici bulundu.

Güney Kore, 2028’de 6G ağını kullanıma sunacak

Güney Kore’nin ulusal haber ajanslarından edinilen bilgilere göre altıncı nesil bir mobil ağın entegrasyonu için ülke, orijinal zaman çizelgelerinde bazı değişikliklere gitti. Başlangıçta ülkede 6G ağının 2030 gibi geç bir tarihte kullanıma sunulması planlanmıştı. Esas itibariyle o zaman bile bu zaman çizelgeleri epey iddialı görünüyordu. Şimdi ise hükümet, ticari yeni nesil ağların piyasaya sürülmesinin hızlandırılacağını ve bu sayede 6G’nin gelişinin tam olarak iki yıl geriye alınacağını açıkladı.

Güney Kore, 6G ağı lansmanı için 2028 yılını işaret ediyor. Muhtemelen o tarihe kadar 5G ağları dünya genelinde gittikçe benimsenmiş olacak. Öte yandan Güney Kore’nin bu zaman çizelgesine göre 6G’ye geçen ilk ülkelerden biri olacağı da anlaşılıyor. Böylelikle Kore yönetimi, yerel geliştiricilerin yüksek teknolojili rakiplerinin önüne geçmesine olanak tanıyacak.

Hükümet 480 milyon dolar bütçe ayıracak

Güney Kore hükümeti, tıpkı 5G ağında olduğu gibi, 6G lansmanında da yine ekipmanın üretiminden sorumlu olacak yerel işletmelere yatırım yapmayı ve o işletmeleri gerekli altyapıyı oluşturmaları için ihtiyaç duyulan çeşitli yüksek teknoloji bileşenleri ve malzemeleri konusunda güçlü bir şekilde teşvik etmeyi planlıyor.

Yetkililer, ülkede çeşitli cihazlar ile çalışacak ve mobil operatörlerden esnek tarife planları sunacak olan eksiksiz, uygun fiyatlı bir 6G ağı oluşturmayı amaçlıyor. Güney Kore hükümeti tüm bunlar için 480 milyon dolar gibi nispeten küçük sayılabilecek bir meblağ ayırıyor.

6G mobil ağı için geri sayım başladı

5G ağının halefi olarak karşımıza çıkacak olan 6G mobil ağ teknolojisi, öncekilerden daha çeşitli bir yapıya sahip olarak sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR) teknolojilerine, her yerde hızlı bir şekilde iletişim kurulmasına, nesnelerin interneti (IoT) gibi mobil kullanım senaryolarının ötesindeki uygulamalarına destek sağlayacak. Kasım 2020’de Çin hükümeti bir Long March 6 fırlatma aracı roketi ile 6G teknolojisine aday ilk deneysel test uydusunu yörüngeye başarıyla fırlatarak bu konuda ilk adımları attı. 2028’de Güney Kore tarafından kullanılacak olan 6G ağı, 2030’a kadar ise dünyanın farklı ülkelerinde hizmet vermeye başlayacak.

6G ağı ile ilgilenen ülkeler arasında ABD, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB ülkeleri yer alırken; bu alanda faaliyet gösterecek olan şirketlerden bazıları ise Airtel, Anritsu, Apple, Aricsson, Fly, Huawei, Jio, Keysight, LG, Nokia, Samsung ve Xiaomi olarak biliniyor.