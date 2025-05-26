Vivo, Türkiye topraklarına 5G bağlantısı getiriyor

Dünyada 5G bağlantısında öncü firmalardan biri olan Vivo, Türkiye pazarına da 5G'yi getirmeyi planlıyor.

Vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, şirketin bunun için büyük bir yatırım gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte Vivo'nun şimdiden 6G teknolojisi için çalışmalara başladığı aktarılıyor.

Çin merkezli teknoloji firmalarından biri olan Vivo, Türkiye topraklarına 5G bağlantısını daha hızlı entegre etmek için kollarını sıvadı. Markadan gelen son açıklamalar, şirketin ülkemizdeki yatırımlarını daha da artıracağına işaret ediyor.

Vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, şirketin Türkiye pazarına 5G bağlantısını entegre etme planıyla alakalı önemli bilgiler paylaştı. 5G teknolojisinde dünya çapında öncü firmalardan biri olduklarının altını çizen Tahtacı, yakında bu planların Türkiye’ye de genişletileceğini bildirdi.

Vivo, 5G’yi Türkiye pazarına entegre edecek

Dünya Gazetesi’nin haberine göre Vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Mobil cihazların performansını artırmak ve kullanıcıların günlük deneyimini daha hızlı, sorunsuz ve verimli hale getirmek için hem donanım hem de yazılım alanında yatırımlar yapıyoruz. Bugün ürünlerimizle dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumdayız. Tüketicilerin beklentilerini iyi analiz eden bir marka olarak, 5G bağlantı teknolojilerine ciddi yatırımlar yapıyor ve bu teknolojileri günlük yaşama entegre ediyoruz.”

Vivo’nun Türkiye’deki 5G hedeflerini de paylaşan Tahtacı şunları söyledi:

“Türkiye’de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile 5G teknolojisine uyumluluk konusunda aktif olarak çalışıyoruz. Yaklaşan 5G altyapısına hazırlık kapsamında, cihazlarımızın bu operatörlerin ağlarında en iyi performansı göstermesi için düzenli olarak ağ uyumluluk testleri yapıyoruz. Ayrıca kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla ortak kampanyalar, özel cihaz teklifleri ve teknik işbirlikleri gibi stratejik ortaklıklara da açığız. Amacımız, Türkiye’deki tüm büyük operatörlerde kullanıcılarımıza kesintisiz ve yüksek performanslı bir bağlantı sunmak. Kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 5G teknolojisini cihazlarımıza tam entegre ediyor, sistemlerimizi bu yeni nesil bağlantıya göre optimize ediyoruz. 5G teknolojisi ile birlikte yoğun multimedya kullanımı ya da mobil oyun gibi senaryolarda ortaya çıkabilecek ısınma problemlerine karşı da süper iletken sıvı soğutma sistemi kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın 5G ile yaşayabileceği tüm zorlukları öngörüyor ve yeni nesil ürünlerimizi bu ihtiyaçlara göre tasarlıyoruz. Bununla birlikte, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak en büyük önceliğimiz; bu doğrultuda yeni modellerimizi geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde geliştiriyoruz.”

6G için çalışmalar şimdiden başladı

Son olarak Vivo İletişim Araştırma Enstitüsü’nden İletişim Teknolojileri Standartları Uzmanı Rakesh Tamraka, şirketin şimdiden 6G teknolojisi için çalışmalarını başlattığını ifade etti: