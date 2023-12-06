GTA 6 piyasaya çıkmadan GTA 7 sosyal medyada gündem oldu

Rockstar Games uzun bir süredir dünya çapında merakla beklenen GTA 6 oyunu için ilk fragman videosu ile hayranları karşısına çıktı. Normal şartlarda Türkiye saatiyle 17:00’de yayınlanması beklenen tanıtım görüntüleri, ortaya çıkan sızıntı girişiminden sonra sabahın erken saatlerinde yayınlandı. Dünyanın dört bir yanında Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu büyük bir beklenti ve heyecan yaratırken, oyun piyasaya çıkmadan GTA 7 sosyal medyada gündem oldu.

Serinin bir önceki oyunu olan GTA 5 bilindiği üzere 2013 yılında piyasaya sunuldu. Merakla beklenen GTA 6 çıkış tarihi için ise 2025 yılı işaret ediliyor. İlk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacağı tahmin edilen oyun, sonrasında PC’ye gelecek. GTA 6’dan sonra karşımıza çıkması muhtemel görünen GTA 7 ise çok yüksek olasılıkla 2030’dan önce piyasaya çıkmayacak. Fakat X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, GTA 7’yi şimdiden gündeme taşıyarak yeni bir tartışma başlattı.

GTA 7, X’te trendlere girdi

Rockstar Games’in online olarak ortaya çıkan sızıntılarla mücadele etmek adına planlanandan çok daha erken bir saatte yayınladığı ilk GTA 6 fragmanı kısa sürede rekor kırmayı başardı. Henüz 24 saat dolmadan 50 milyon izlenme sayısını geride bırakmayı başaran fragman, oyunun etkileyici grafikleri ve detaylarıyla ilgili birçok ipucunu gözler önüne serdi. Fakat şimdiden bazı sabırsız hayranlar, GTA 6’dan sonra Rockstar Games’ten neler bekleneceğine dair tartışmalara girdi.

GTA 6 fragman videosunun yayınlanmasından saatler sonra GTA 7, Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X’te öne çıkan başlıklar arasına yerleşti. Hakkında on binlerce paylaşım yapılan oyun, kısa zamanda GTA 6’nın ardından trendlerde ikinci sırada yer aldı.

Elbette ki GTA 7 ile ilgili beklentilere sahip olan tek platform X olmadı. Bunun yanı sıra GTA 6’nın devamı niteliğinde olacağı düşünülen oyunla alakalı Reddit’te de özel bir alt dizin oluşturuldu. Bununla beraber kullanıcılar, GTA 7’ye dair beklenti, öneri ve sızıntıları bu başlık altında toplamaya başlayacak.

Rockstar Games’in bir sonraki adımı ne olacak?

Merakla beklenen GTA 6’dan sonra Rockstar Games ekibi iddialara göre bir diğer popüler oyun serisi olan Red Dead Redemption’ın yeni oyunu için çalışmalara başlayacak. Son olarak 2015 yılında RDR2 ile hayranları karşısına çıkan şirket, ilerleyen yıllarda seriye yeni bir oyun daha dahil edecek gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra çok yakında Netflix aboneleri için GTA Trilogy Definitive Edition mobil oyununun ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacağını da hatırlatmakta yarar var.