GTA 6 en az 86 saatlik uzun bir hikaye vaat edecek

GTA 6 olağanüstü büyüklükte bir harita ve geniş bir hikaye ile karşımıza çıkacak.

Bir sosyal medya kullanıcısı, GTA 6 haritasını Just Cause 2 haritasıyla yan yana getirerek karşılaştırdı.

Bu bağlamda GTA 6'nın, 86,5 ortalama hikaye uzunluğuna sahip olan Just Cause 2 ile benzer bir uzunlukta olacağı öne sürüldü.

Grand Theft Auto VI herhangi bir gecikme veya aksaklık olmaması halinde bu yıl içerisinde nihayet piyasaya çıkacak. Serinin son oyunu olan GTA 5, 2013’te oyunseverlerle buluşmuştu. Bir sonraki merak uyandıran oyun ise bundan tam 12 sene sonra yayınlanacak. GTA 6 çıkış tarihi için bu yılın sonbahar aylarına işaret eden Rockstar Games, oyunla ilgili gizemi korumayı sürdürüyor.

Rockstar’dan henüz oyunun kesin bir çıkış tarihi gelmese de oyunla alakalı ortaya her geçen gün yeni iddialar çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar ise GTA 6 oyununun hikaye bakımından son derece zengin bir yapıya sahip olacağı, bunun da oyunun olağanüstü haritasıyla doğru orantılı şekilde uzatılacağı öne sürülüyor.

GTA 6 olağanüstü uzunlukta bir hikaye ile geliyor

Grand Theft Auto serisi hayranları yeni GTA oyunu ile ilgili her ipucunu ve teoriyi dikkatle takip ediyor. GTA VI Mapping Project adlı ekip, bir yıldan uzun süredir oyunun fragmanını ve sızdırılan materyallerini kullanarak, GTA 6’nın açık dünyasının nasıl görüneceğine dair bir harita ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Elbette ki bunun resmi bir harita olmadığını belirtmekte yarar var. Fakat yine de bunun üzerine çalışan ekibin ortaya çıkardığı harita, bizlere muazzam bir açık dünya deneyimi vaat ediyor. Güncellenen haritalama projesiyle ilgili Reddit kullanıcısı Miserable-Way4048 önemli bir bakış açısı sunuyor.

Kullanıcı, Just Cause 2 haritasını GTA 6 haritası ile yan yana koyarak ikisinin boyut açısından birbirine oldukça benzediğini gözler önüne seriyor. Aşağıdaki görsele bakarak siz de haritaları karşılaştırabilirsiniz.

HowLongToBeat’e göre etkileyici bir açık dünya sunan Just Cause 2’nin hikayesi ortalama 86,5 saat uzunluğa sahip. GTA 6 oyununun prototip haritası da Just Cause 2’ye epey benzer bir boyut sunması nedeniyle hikaye bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. Bu bağlamda GTA 6’nın da en az 86 saatlik bir hikayeyle geleceği tahmin ediliyor.

Daha önce sızdırılan bazı raporlar, GTA 6’nın GTA 5 haritasından iki kat daha büyük bir haritaya sahip olacağına işaret etmişti. Oyunun gerçek binalara ve konumlara sahip olacağı iddia edilmişti. Fragmanda keşfedilen binaların Miami’de bulunduğunun altı çizilmiş, kentin sokak ve atmosferinin oyuna iyi bir şekilde entegre edileceği sızdırılmıştı.