GTA 6 fiyatı ve “Ultimate Edition” paketinin özellikleri belli oldu

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GTA 6'nın standart sürümü 80 dolardan satışa çıkacak.

Oyunun "Ultimate Edition" paketi ise 100 dolardan listelenecek.

25 Haziran'da ön siparişe açılacak oyun, 19 Kasım 2026'da resmi olarak yayınlanacak.

GTA 6 satış fiyatı nihayet açıklandı. Rockstar Games ekibi 25 Haziran tarihinde başlatmayı planladığı ön sipariş sürecinden önce oyunla alakalı merak edilen bazı önemli ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Oyunun standart ve “Ultimate Edition” paketlerinin özellikleri belli oldu.

Dünya genelinde milyonlarca oyunsever tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen yeni Grand Theft Auto oyunu 19 Kasım 2026 tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. 25 Haziran 2026 Perşembe günü ön siparişe açılacak oyun, zengin bir içerik havuzuna ev sahipliği yapacak. Özellikle de en üst seviye paket, oyunculara bazı özel ayrıcalıklar taşıyacak.

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GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6’nın resmi fiyatlarının açıklanması, temel sürümün 100 dolara ulaşabileceğini tahmin eden analistlerin önceki iddialarıyla çelişiyor. Dağıtımcı tarafından PlayStation Store ve Xbox Store’daki Türkiye pazarı için resmi fiyatlar henüz açıklanmamış olsa da küresel sürümlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Standart sürüm: 79,99 dolar

79,99 dolar Ultimate Edition: 99,99 dolar

GTA 6 Ultimate Edition paketi, Jason ve Lucia’nın maceralarının ilerleyişine bağlı olarak çok sayıda premium araç, silah/kıyafet ekleyecek ve yeni içerikler hikayenin her bölümüyle birlikte kademeli olarak açılacak.

Duyurudaki bir diğer dikkat çeken açıklama ise ön indirme dönemi oldu. VGC’nin haberine göre 12 Kasım’dan itibaren oyuncular dosyaları önceden indirebilecek. Bu sayede her şey oyunun çıkışından itibaren çalışmaya hazır olacak.

20 Kasım’a kadar herhangi bir sürümü ön sipariş eden oyunseverler, serinin neon geçmişinden ilham alan özel estetik medyaya sahip olacak. Ön siparişlerin yakında başlayacak olmasına rağmen Rockstar Games’in henüz sürümlerin resmi fiyatlarını açıklamadığını da belirtmekte fayda var.

GTA 6 Ultimate Edition paketi neler sunacak?

Rockstar Games tarafından GTA 6 Ultimate Edition paketi için resmi olarak onaylanan tüm öğeler şunlar:

Grotti Cheetah (1995), retro-fütüristik tasarımıyla hikayenin ilerleyen aşamalarında açılıyor.

Jason’ın güvenli evinde askeri renkli Moto Dinka Enduro ve Crest Kayak bulunuyor.

Shitzu Squalo teknesi, Washington Plajı’nda patlayıcı dolu silah sandığıyla hazır bekliyor.

Vapid Dominator Buggy (1967) paketi; Watson Bay’deki garajı, silah dolabını ve depoyu kapsıyor.

Çift namlulu Hawk & Little Morgan tabancaları, Vercetti Malikhanesi esintili özel kabzalara sahiptir.

Jason’ın Girardi ES9 ve Lucia’nın Klose K17 tabancaları için özel estetik gravürler sunuluyor.

Rideout Customs atölyesi, standart araçları donk tarzı tasarımlara ve özel jantlara dönüştürüyor.

Willie Caolho atölyesi, Lake Leonida bölgesinde arazi aracı modifikasyonları gerçekleştiriyor.

Sara’nın Salonu; Jason için sakal modelleri, Lucia için makyaj ve tırnak seçenekleri sağlıyor.

Stock 305 mağazası, Estaleiro’da sofistike sokak giyimi satın almak için ana merkezdir.

Electric Fang stüdyosu, FAILE sanatçıları tarafından tasarlanan 50’den fazla dövme stili sunuyor.

Yerel televizyon karakteri Timsah Macca temalı giysiler ve dekoratif aksesuarlar koleksiyona dahildir.

Güney Yakası’ndaki yasadışı çete deposu, nadir kaçak mallar edinmek için basılabiliyor.

Sıra dışı koleksiyoncu Wyman’ın isteğiyle, terk edilmiş klasik otomobiller bulunup yenileniyor.