GTA 6’nın kapak resmi ve ön sipariş tarihi resmen açıklandı

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Rockstar Games, GTA 6 oyununun resmi kapak tasarımını oyuncuların beğenisine sundu.

Şirket, oyunun dijital mağazalar ve seçkin fiziksel perakendeciler üzerindeki ön sipariş sürecinin 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacağını bildirdi.

Merakla beklenen oyun 19 Kasım 2026'da piyasaya çıkacak.

Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş tarihlerinin ne zaman başlayacağını resmen açıkladı. Geliştirici stüdyo, sosyal medya kanalları üzerinden yapmış olduğu açıklamada, kısa bir tanıtım videosuyla birlikte Grand Theft Auto serisinin yeni üyesine dair heyecanlandıran ipuçlarıyla karşımıza çıktı.

Şirketten gelen bu resmi açıklama, oyunun kutu ve dijital mağazalarda kullanılacak resmi kapak tasarımını gözler önüne serdi. 19 Kasım’da piyasaya çıkacak GTA 6 için artık geri sayım başladı. İşte detaylar…

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GTA 6’nın kapak tasarımı netleşti

Sosyal medya üzerinden paylaşılan kısa video, Rockstar Games logosuyla başlıyor ve hemen ardından mozaik gibi bir araya getirilmiş kapak resmine geçiyor. Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, tasarım serinin klasik tasarımına benziyor. Yalnızca tek farkı “VI” rakamının ismin sonuna değil, arka plana yerleştirilmesi oluyor.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers. Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Görüntünün geri kalan çeşitli bölümlerinde oyunu temsil eden karakterler, mekanlar ve unsurlar gösteriliyor. En üstte Grand Theft Auto 6’nın kahramanları Lucia ve Jason yer alıyor.

Ardından bir av tüfeği, suya inebilen bir helikopter, bir motosiklet, bir tekne ve lüks bir araba geliyor. Tüm bu unsurlar, kapak resminin sol tarafında çekici bir kadının varlığı da dahil olmak üzere, önceki oyunlarla mükemmel bir uyum içinde görünüyor.

GTA 6 ne zaman ön siparişe açılacak?

Merakla beklenen GTA 6 oyunu için ön siparişler 25 Haziran 2026 Perşembe günü açılacak. Oyunseverler, önümüzdeki haftadan itibaren PlayStation Store, Xbox Store ve seçili perakende mağazaları üzerinden oyunu sipariş edebilecek.

Bununla birlikte ön sipariş tarihlerinin netleşmesi, “GTA 6 ertelenecek mi?” tartışmalarını da nihayet bitiriyor. Sektör analistleri, bu tarihin kesinleşmesiyle beraber oyunun 19 Kasım 2026’daki çıkış tarihinin artık değişmesinin pek de mümkün olmadığına işaret ediyor.