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    GTA 6 fragmanındaki gizli Tommy Vercetti detayı bir yıl sonra ortaya çıktı

    GTA 6'nın ikinci fragmanını inceleyen dikkatli oyuncular, serinin efsanevi karakteri Tommy Vercetti'ye yapılan gizli bir göndermeyi gün yüzüne çıkardı.
    GTA 6 fragmanındaki gizli Tommy Vercetti detayı bir yıl sonra ortaya çıktı
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    • GTA 6'nın geçen yıl yayınlanan 2. fragmanında, Vice City'nin ana karakteri Tommy Vercetti detayı ortaya çıktı.
    • 1 yıl sonra tespit edilen detay, karakterin ikonik çiçekli gömleği giyen bir kertenkele tablosu içeriyor.
    • Merakla beklenen oyunun ön siparişlerinin 25 Haziran Perşembe günü resmen başlaması bekleniyor.

    Grand Theft Auto serisi hayranları, merakla beklenen GTA 6 ile ilgili ipuçlarını satır satır incelemeye devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlar, oyunun geçen yıl yayınlanan ikinci fragmanında yer alan gizemli bir detayı gözler önüne serdi. Fragmandaki “Tommy Vercetti” göndermesi sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

    Dikkatli bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından tespit edilen bu ayrıntı, serinin ikonik oyunu Vice City ve ana karakterine selam gönderiyor. Bir yıldan uzun süre sonra tespit edilen bu referans, oyunseverler arasında heyecana yol açmış görünüyor.

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    Efsanevi karakter Tommy Vercetti’ye saygı duruşu

    TheGameVerse’ün sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa videoda da görebileceğiniz gibi, GTA 6 fragmanında Jason’ın bir karaktere tokat attığı ve karakterin kafasını tokatlanmak üzere hareket ettirdiği bir sahne bulunuyor. Bu sırada çok özel renklere sahip bir kertenkele çizimi kameraya gösteriliyor.

    Hayvanın vücudu, GTA Vice City’nin baş kahramanı Tommy Vercetti’nin gömleğiyle aynı desene sahip. Aslında benzersiz renkler göz önüne alındığında bunun bir tesadüf olması pek olası görünmüyor.

    Fakat yine de bunu “Tommy Vercetti geri dönecek” şeklinde yorumlamak pek mümkün değil. Zira karaktere hayat veren oyuncu Ray Liotta 2022’de vefat etti. Bunun dikkatli hayranları eğlendirmek için yapılmış basit bir easter egg olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

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    Ön siparişler bu hafta açılacak

    Rockstar Games bu hafta GTA 6 ön siparişlerini başlatmayı planlıyor. Dünya çapında merakla beklenen oyun, 25 Haziran Perşembe günü Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için siparişleri almaya başlayacak. Böylece oyunun resmi satış fiyatları da nihayet kamuoyuna açıklanacak.

    Fakat geçtiğimiz günlerde GTA 6’nın fiyatları bir perakende satış platformu tarafından sızdırıldı. Oyunun standart sürümünün 89,99 Euro’dan oyunculara sunulacağı öne sürülmüştü.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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