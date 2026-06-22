GTA 6 fiyatı sızdırıldı, ön siparişler için geri sayım başladı

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GTA 6'nın fiyat etiketi internete sızdırıldı.

İddialara göre oyun standart sürümüyle 89,99 Euro'dan oyunseverlerle buluşacak.

Şimdilik Rockstar Games'ten konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Oyunun 25 Haziran'da dünya genelinde ön siparişe açılması bekleniyor.

GTA 6 fiyatı ön siparişlerin başlamasına günler kala internete sızdırıldı. Rockstar Games’in 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya süreceği heyecan uyandıran oyun için artık resmen geri sayım başlamış görünüyor.

Grand Theft Auto serisinin yeni üyesi, Fransız perakende zinciri FNAC tarafından açıklandı. Platformun Portekizce versiyonunda ortaya çıkan fiyatlandırmalar, oyunun üç farklı sürümünün fiyat etiketlerini gözler önüne serdi. İşte detaylar…

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GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6 fiyat listesinde oyunun PS5 sürümü karşımıza çıktı. Standart sürüm, Deluxe ve Collector’s versiyonları sırasıyla 89,99 Euro, 119,99 Euro ve 199,99 Euro fiyat etiketleriyle oyunseverlerle buluşacak.

Bilindiği üzere Grand Theft Auto VI için ön siparişler 25 Haziran’da başlayacak. Bu yüzden resmi fiyatları görmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik bu sızıntının gerçek mi yoksa sahte mi olduğu belirsizliğini koruyor.

GTA 6’nın normalden daha yüksek bir fiyata sahip olabileceğine dair dedikodular aylardır gündemde yer alıyor. Şimdi ortaya çıkan bu raporlar, Rockstar Games serisinin yeni oyununun ortalamanın üzerinde bir fiyat etiketiyle Mario Kart World tarzı bir yaklaşım benimseyeceğini doğrular gibi görünüyor.

Görseller şüphe uyandırabilse de bazı kullanıcılar standart sürümün EAN kodunu doğrudan FNAC sisteminde aradıklarını iddia ediyor. Sonuç olarak standart sürüme ait değer görünüyor ve bu da fiyatlandırmaların gerçekten perakendecinin veritabanında saklandığını gösteriyor.

Eğer bilgiler doğrulanırsa, GTA 6 daha önceki söylentileri doğrulayarak, piyasadaki çoğu güncel oyundan daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacak. Rockstar Games’ten fiyatlarla ilgili henüz resmi bir açıklaması olmadığını da vurgulamakta fayda var.