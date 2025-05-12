Rockstar açıkladı: GTA 6 geliştirme çalışmaları 2018’de başladı

Rockstar'ın heyecanla beklenen yeni oyunu GTA 6, Mayıs 2026'ya ertelendi.

Eski Rockstar North sanatçısı David O'Reilly, oyunun geçmişine dair önemli ipuçları paylaştı.

Uzun bir geliştirme yolculuğuna sahip olan oyunun çalışmalarına ilk olarak 2018'de başlandığı ifade edildi.

Eski Rockstar North sanatçısı David O’Reilly’ye göre Rockstar Games, GTA 6 oyununun geliştirme çalışmalarına 2018 yılında başladı. Şirket, geçtiğimiz hafta GTA 6’nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026’ya erteledi. Bu kararla birlikte beklenen yeni oyunun, 2013’te çıkan GTA 5’in üzerinden 13 yıl sonra geleceği onaylandı.

Yakın zaman önce GTA 6’nın ikinci fragman videosu ile karşımıza çıkan Rockstar Games ekibi kısa sürede olağaüstü rekorlara imzasını attı. Bu tanıtım görüntüsü, “YouTube’da 24 saatte en çok izlenen fragman” olarak kayıtlara geçti. Yüz milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan video, Instagram ve TikTok gibi platformlarda da yoğun bir etkileşim kaydetti.

Rockstar, RDR 2’den sonra GTA 6’ya yöneldi

GTA 5’in başarısının ardından Rockstar Games, önceki oyunla ilgili projelerle aktif olarak ilgilenmeye devam etti. Bunlar arasında yeni nesil konsollara yönelik sürümler ve planlanan içerik genişlemesi yer alıyor. Ancak çekirdek ekip, Ekim 2018’de piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2’ye odaklanmaya yöneldi.

David O’Reilly, YouTube’da yayınlanan bir videoda GTA 6’nın prodüksiyonunun ancak stüdyonun RDR 2 üzerindeki çalışmalarını bitirmesinin ardından başladığını açıkladı. 2018 ile 2023 yılları arasında GTA 6’nın geliştirilmesi üzerinde çalıştığını iddia etti.

Bu nedenle Rockstar Games ekibinin proje üzerinde tam prodüksiyona 2018’in sonlarında başladığına işaret edildi. Yapımın 2018 yılında başladığı doğrulansa da, oyunun geliştirici ekibinin doğrudan katılımı olmadan daha erken bir ön üretim aşamasından geçmiş olması mümkün denebilir.

Yine de en tutarlı veriler, GTA 6 üzerindeki yapılandırılmış çalışmanın sekiz yıl boyunca sürdüğünü gösteriyor. Bu da en uzun süre beklediğimiz yeni Grand Theft Auto oyununda olağanüstü bir emek olduğunu bizlere yansıtıyor.

Çalışmalar belirli aralıklarda kesintiye uğradı

Rockstar Games bu süreçte COVID-19 salgınının etkileri ve geliştirme sürecinin bir kısmını etkileyen veri sızıntısı gibi çeşitli engellerle uğraşmak zorunda kaldı. Bu faktörler projenin takviminin uzamasına neden oldu. Mevcut şartlar stüdyonun kendi içinde bazı ayarlamalar yapmasını gerektirdi.

Rockstar ekibi GTA 3, Vice City ve San Andreas’ı 2001-2004 yılları arasında, sadece üç yıl arayla piyasaya sürdü. Ancak yeni üretim gerçekliği, geliştirme, test ve pazarlama için daha fazla zaman gerektiren çok daha büyük kapsamlı projeleri içeriyor.

GTA 6’nın resmi fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte heyecan arttı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci tanıtım videosu ise internette izlenme rekorları kırdı. Rockstar Games, oyunun resmi olarak raflara çıkmasına kadar pazarlama kampanyalarının önümüzdeki aylarda devam edeceğini doğruladı.

Son olarak yakın zaman önce Rockstar Games’in bu yıl GTA 4 oyununu modern oyun konsolları PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Ayrıca GTA 6’nın muhtemel sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.