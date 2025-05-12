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    GTA 4 yakında PS5 ve Xbox Series X/S’e geliyor

    Bir döneme damgasını vuran popüler Grand Theft Auto oyunu GTA 4 çok yakında PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek.
    GTA IV
    • 2008 yılında yayınlanan GTA 4 yakında modern konsollara gelecek.
    • Niko Bellic'in ana karakter olduğu sevilen oyun, PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına uyarlanacak.
    • Rockstar Games aynı zamanda Max Payne 3'ü de modern konsol cihazlarına taşımayı planlıyor.

    Rockstar Games’in efsane oyunu GTA 4 çok yakında modern oyun konsollarına uyarlanabilir. En son konsollara yönelik bir port uyarlamasının halihazırda üzerinde çalışıldığı iddiası, mevcut teknolojiyle yenilenmiş bir Liberty City hayal eden hayranların ilgisini çekiyor.

    @videotechuk_ adlı X (Twitter) kullanıcısının aktardığı bilgilere göre şirket içerisinde bir süredir serinin dördüncü ana oyunu olan Grand Theft Auto IV için uyarlamak konusunda görüşmeler yapıldığını ve geliştirmenin yaklaşık bir yıl önce başladığı ifade ediliyor.

    GTA 4 ne zaman modern konsollara gelecek?

    Söylentilere göre sevilen Grand Theft Auto oyunu 2025 yılı sonuna doğru piyasaya çıkacak. En azından kısmen ve diğer bilinmeyen faktörlerle birlikte, GTA V’te GTA IV haritasını yeniden yaratmayı amaçlayan amatör proje olan Liberty City Preservation Project’in yakın zamanda kapatılmasını açıklayabilir.

    Geçmişte GTA 4 oyununun daha yeni konsollarda geri döneceğine dair birçok söylenti ortaya atılmıştı. Fakat oyunun remaster sürümleri henüz yayınlanmadı.

    GTA 4

    Ancak Grand Theft Auto VI’nın (GTA 6) çıkış tarihinin 2026 Mayıs’ı olarak belirlenmesi, Rockstar Games ve Take-Two’nun serinin hayranlarına serinin bir sonraki ana oyununu beklerken onları eğlendirecek içerikler sunmaları için bir fırsat penceresi açıyor.

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    GTA 4 efsanesi yeni nesillere uzanıyor

    Pek çok Grand Theft Auto hayranına göre “şimdiye kadarki en iyi GTA oyunu” olan GTA 4, “efsane” statüsüne ulaşmak için birçok devrimsel yeniliğe sahipti. Oyunseverlerin hafızalarında derin izler bırakan oyun, New York’u anımsatan Liberty City’nin son derece karanlık ve iç sıkıcı atmosferini bizlerle buluşturuyor.

    GTA 4’ün bir diğer dikkat çeken noktası ise Niko Bellic karakterinin derinlikli yapısı oluyor. Göçmen kimliğe sahip olan bu karakter, eski travmaları ve hayatta kalma mücadelesiyle dramatik dozu yüksek bir hikaye sağlıyor.

    GTA IV

    Olgun bir hikaye anlatımına sahip olan GTA 4, Euphoria fizik motoruyla gerçekçi bir deneyim ortaya koyuyor. En karanlık GTA oyunu olarak da bilinen bu yapım, serinin diğer oyunlarından farklı olarak daha çok “yalnız” ve “karanlık” bir dünya sunuyor.

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    Max Payne 3 de PS5 ve Xbox’a gelebilir

    Popüler açık dünya serisinin dördüncü oyunu, yakın gelecekte modern sistemlerde yeni bir hayat bulabilecek tek klasik Rockstar Games oyunu olmayacak. Aynı kaynaklara göre, geliştiricinin önceki planlarını takiben Max Payne 3 de Grand Theft Auto 4’ün ardından modern bir port alabilir.

    Max Payne 3

    Take-Two daha sonra Remedy’nin Max Payne 1 ve 2’nin yeniden yapımlarıyla paralel olarak özel bir paket veya Definitive Edition yayınlama fırsatına sahip olacak. Max Payne hayranlarına adanmış birleşik bir yayın stratejisi sunulacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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