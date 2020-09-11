Google’dan influencer’lara özel online etkinlik platformu: Fundo

Google’ın bünyesinde yer alan kuluçka merkezi Area 120, YouTuber ve diğer influencer’ların ücretli online etkinlik düzenleyebilecekleri yeni uygulaması Fundo‘yu duyurdu.

Fundo uygulaması, sosyal medya fenomenlerinin takipçileri ile online olarak bir araya gelmelerini veya workshop tarzı etkinlikler gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Fundo’da etkinlik oluşturan kişiler etkinliğe katılım için gerekli olan ücret konusunda tam kontrole sahip oluyor. Etkinlik sahipleri ayrıca dilerse ücretsiz bilet de verebiliyor.

Biletleme sisteminden canlı yayın altyapısına kadar her şey Fundo uygulaması tarafından sağlanıyor. Böylece influencer’ler takipçileriyle bir araya gelmek için aynı anda farklı uygulama kullanmak zorunda kalmıyor.

Etkinliğe katılmak isteyen kullanıcıların ise Fundo dışında herhangi bir uygulamayı indirmelerine gerek kalmıyor. Etkinliğe özel oluşturulan linkler üzerinden veya uygulamanın anasayfası üzerinden bu tür etkinliklere erişim sağlanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre ayrıca uygulamanın sadece YouTuber’lara değil; aynı zamanda yazarlar, fitness eğitmenleri, yaşam koçları gibi farklı alanlardan kişilere de hitap ettiği belirtiliyor.

Her ne kadar pandemi sürecinde geliştirildiği düşünülse de, Fundo’nun hikayesi esasen 2018’e dayanıyor. Fundo geliştiricilerinin 2018’de teknoloji odaklı online video konferansı VidCon’a katılması ve burada YouTube fenomenleri ve diğer influencer’ların takipçleri ile iletişim kurduğunu görüyor ve Fundo hikayesi böylece deneysel olarak başlamış oluyor.

Fundo’nun an itibariyle sadece ABD ve Kanada’da kullanımda olduğunu belirtmek gerekiyor. Yakın zamanda ise ülke sayısının arttırılması bekleniyor.

İlgili platforma fundo.town adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer etkinlik oluşturmak için hesap açmak isterseniz de fundo.town/creators adresini ziyaret edebilirsiniz.