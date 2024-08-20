Google yöneticisine göre Pixel telefonlar Samsung yerine iPhone’lardan kullanıcı çekiyor

Teknoloji devi Google akıllı telefon pazarında her geçen gün büyümeye devam ediyor. Son olarak bu ay Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya süren şirket, dört modelden oluşan ve aynı zamanda içlerinde bir de katlanabilir telefon modelinin yer aldığı seriyle ilgi odağı haline geldi. Şimdilik ne yazık ki Türkiye pazarında yer almayan bu cihazlar özellikle de Amerika Birleşik Devletleri pazarında ciddi satış rakamları görüyor.

Ortaya çıkan son raporlar, Google Pixel serisi telefon modellerinin Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcılarını değil, iPhone ve ayrıca daha küçük Android telefon üreticilerini hedef aldığına işaret ediyor. Bu konuda yorum yapan bir Google yöneticisi, şirketin pazardaki durumunu ve hedef kitlesini gözler önüne seren önemli detaylar paylaştı.

Google Pixel telefonlar hangi kullanıcıları hedefliyor?

Google’ın cihaz ve hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Rick Osterloh önemli açıklamalarda bulundu. Osterloh’a göre Google Pixel serisi küçük Android üreticileri ve akıllı telefon üretimini sonlandırarak pazara veda eden markaların boşluğunu dolduruyor.

Çok sayıda eski LG kullanıcısının Pixel telefonlara yöneldiğini dile getiren yönetici, aynı zamanda Japon teknoloji devi Sony’nin bazı ülkelerde faaliyetlerini durdurması nedeniyle Xperia kullanıcılarının da ilgisini topladıklarını belirtti.

Tecrübeli Google yöneticisi aynı zamanda iPhone kullanıcılarının da Pixel telefonlara geçiş yapma eğiliminde olduğunu vurguladı. Bununla ilgili Stratechery platformuna röportaj veren Rick Osterloh’un yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Çok sayıda başka markadan kullanıcı Pixel telefonlara yöneliyor. Bunlardan bazı markalar pazarı terk etti. Ayrıca Apple’dan da kullanıcılar geliyor. Ancak nihayetinde yapmaya çalıştığımız şeyin Android’in genel payını kazanmak olduğunu düşünüyoruz. Benim temel hedefim Android’in rekabet gücünü artırmak, inovasyonumuzu geliştirmek, tüm seviyelerdeki kullanıcılar için çözebildiğimiz sorunları iyileştirmek. Fakat premium alanda kesinlikle ele almaya çalıştığımız sorunlar yaşadık.”

Osterloh’un en dikkat çeken ifadeleri ise Samsung ile ilgili oldu. Google yöneticisi, Android ekosistemindeki en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung’dan çok daha az sayıda kullanıcı çektiklerini dile getirdi. Pixel serisinin Samsung kullanıcılarını pek de cezbedemediği, bunun yerine Google’ın daha küçük markalardaki kullanıcıların ilgisini topladığı anlaşıldı.