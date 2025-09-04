Google servisleri 1 saatten uzun süre çöktü: Sorun düzeltildi

Google servisleri sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca kesintiye uğradı.

Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlara bir süre ulaşılamadı.

Bakanlık, kesintiye ilişkin Google'dan teknik rapor talep etti.

Google servisleri bugün Türkiye ve birkaç ülkede daha kesintiye uğradı. Yaklaşık 1 saatlik kesintide Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi popüler platformlara erişim sorunu yaşandı.

Sabah saatlerinde başlayan kesinti DownDetector verilerine göre yaklaşık 09:40 sularında başladı. Çok sayıda kullanıcı geri bildirimi bu kesintiyi doğrulamış oldu. Yaklaşık 11:00 sularındaysa söz konusu problem nihayet çözüme kavuşturuldu.

Kesinti daha çok Doğu Avrupa’da görüldü

Erişim sorunu Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da da görüldü. Fakat ağırlıklı olarak problem Doğu Avrupa bölgesinde yaşandı. Türkiye’nin dışında Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde de Google servislerine uzun bir süre boyunca erişim sağlanamadı.

Öte yandan kesintiye uğrayan tek platform Google servisleriyle de sınırlı değildi. Kullanıcılar ayrıca Spotify, Cloudflare, Character.AI ve Anthropic Claude servislerine de erişemediklerini bildirdi.

Bakanlık teknik rapor talep etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan söz konusu erişim problemine ilişkin X (eski adıyla Twitter) üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Sayan konuyla alakalı incelemenin başladığını ve Google’dan teknik rapor talep edildiğini söyledi: