Cloudflare’daki teknik arıza küresel internet trafiğini kilitledi

Cloudflare'ın küresel ağında meydana gelen teknik bir aksaklık, dünya genelinde geniş çaplı bir kesintiye sebep oldu.

Kullanıcılar, aralarında LinkedIn, Trendyol, Sahibinden ve Canva'nın da bulunduğu birçok site/uygulamada erişim sorunları yaşadı.

Arızadan etkilenen kullanıcılar, internet sitelerine girmeye çalışırken "500 Internal Server Error" gibi sunucu kaynaklı hatalarla karşılaştı.

Cloudflare sorunu dakikalar içinde tespit ederek hızla düzeltmeye başladığını ve sistemin kademeli olarak normale döndüğünü aktardı.

Cloudflare dünya genelinde çeşitli hizmetlerin işleyişini etkileyen Kontrol Paneli ve API’lerinde yine sorunlarla karşılaştı. Bugün Türkiye saatiyle yaklaşık 12:00 sularında internet altyapı şirketi kesintiye uğradı.

Cloudflare’ın durum sayfasında, müşterilerin kontrol paneline ve otomatik entegrasyonlara erişmeye çalışırken istek hataları ve hata mesajları alabileceğini bildirdi. Dakikalar içinde sosyal medyada istikrarsızlık raporları çoğaldı. Kullanıcılar platforma bağlı uygulama ve internet sitelerinin çökmesinden şikayet etmeye başladı.

Cloudflare sorunu büyük ölçüde çözdü

Cloudflare, sorunu kabul ettikten dakikalar sonra bir düzeltme uyguladığını ve sonuçları izlediğini bildirdi. Daha sonra etkilenen hizmetlerde kademeli bir iyileşme görüldü.

Fakat yine de geliştiriciler, teknoloji şirketleri ve yatırımcılar arasında endişe devam ediyor. Zira bugün yaşanan olay, Cloudflare’ı ilgilendiren büyük bir küresel elektrik kesintisinden yalnızca birkaç hafta sonra meydana geldi.

Cloudflare resmi durum sayfasında yayınladığı bir bildiride, “Pano ve ilgili API’lerle ilgili sorunları araştırdığını” belirtti. Bu araçları kullanan müşterilerin başarısız istekler ve arayüz hataları yaşayabileceğini vurguladı.

Uygulamada bu durum, uç ağın bir kısmı içerik sunmaya devam etse bile birçok kullanıcı ve teknik ekibin yapılandırmaları, güvenlik kurallarını ve otomatik entegrasyonları yönetemediği anlamına geliyor.

Kısa bir süre sonra şirket, bir düzeltmenin uygulandığını ve ekibin normalleşmeyi doğrulamak için altyapının davranışını izlediğini belirterek durumu güncelledi. Cloudflare daha önceki olaylarda da önceliğinin hizmeti geri yüklemek olduğunu, ardından derinlemesine kök neden analizi ve ayrıntılı teknik raporların yayınlanmasının gerektiğini vurgulamıştı.

Hangi internet siteleri bu durumdan etkilendi?

Cloudflare altyapısına güvenen hizmetler arasında dünya çapında en yaygın kullanılanlardan bazıları ChatGPT, Zoom, Discord, LinkedIn, Canva, PayPal, Fortnite ve Shopify olarak biliniyor.

Öte yandan Türkiye’de de büyük bazı platformlar bu kesintiden etkilendi. Trendyol, Yemeksepeti ve Sahibinden gibi ülkemizin çok kullanılan popüler hizmetlerine de bir süre erişim sorunu yaşandı.

Cloudflare şu anda bu sorunu çözmüş olsa da ortalama toparlanma süresi 4 ila 12 saat arasında değişkenlik gösteriyor. Tam düzelmenin bölgesel olarak değişkenlik gösterebileceği aktarılıyor. AyrıcA DNS yönlendirmeleri ve önbellek güncellemelerinin de zamanla oturacağı ekleniyor.