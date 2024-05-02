Google, Safari’nin varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 20 milyar dolar ödedi

Teknoloji devi Google, Safari uygulamasının varsayılan arama motoru olmak için Apple firmasına 2022 yılında 20 milyar dolar ödeme yaptı. Bloomberg’in haberine göre Google ile Amerika Birleşik Devletleri Adalet bakanlığı arasında devam eden antitröst davasına ilişkin bölgelerle bu dikkat çekici ayrıntıyı onayladı.

Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasında halen daha devam eden antitröst davasında yer alan belgeler, Google şirketinin iPhone, iPad ve Mac cihazlarında Safari uygulamasında varsayılan arama motoru olarak Google’ı tercih etmesi için yüklü bir ödeme yapıldığına işaret ediyor. 2002 yılından bu yana Google’ın Apple ile sürdürdüğü bu stratejik anlaşma, finansal açıdan adeta dudak uçuklatıyor. İşte raporda yer alan detaylar…

Apple pazarda tekel oluşturmakla suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na göre teknoloji devi Google, çevrimiçi arama konusunda bir tekel oluşturmuş durumda. Ortaya çıkan 20 milyar dolarlık ödeme de şirketin bu eyleminin en güçlü kanıtlarından bir tanesi olarak değerlendiriliyor.

Mahkemede yer alan bilgilere göre Google, Apple ekosisteminin varsayılan arama motoru olmak için şirketle her yıl müzakerelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin Safari uygulamasındaki aramalardan elde edilen gelirin yüzde 36’sını Apple’a geri ödediği ifade ediliyor.

Google ve Apple her ne kadar mahkemede bu özel anlaşmanın detaylarını gizli tutmaya çalışsalar da Adalet Bakanlığı anlaşmaya ilişkin ayrıntıları gün yüzüne çıkarmayı başardı.

Microsoft lideri Satya Nadella’dana tepki geldi

Google’ın tekel olmakla suçlandığı davada, rakip arama motorlarının liderleri de bu duruma tepkilerini dile getirdi. Bing arama motorunu bünyesinde barındıran Microsoft şirketinin CEO’su Satya Nadella, Apple ve Google arasında gerçekleştirilen bu gizli anlaşmaya ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Nadella bu anlaşmadan dolayı Bing gibi diğer arama motorlarının mağdur olduğunu savunarak mevcut durumun pazardaki gerçek rekabeti sınırlandırdığını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Microsoft da benzer bir girişimde bulunarak Apple ekosisteminin varsayılan arama motoru olmak üzere Bing’in benimsenmesi için teklifte bulunmuştu. Fakat bu teklif Apple tarafından reddedildi. Apple Başkan Yardımcısı Eddy Cue konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, Google’ın en verimli arama motoru olduğunu düşündükleri için Bing’in teklifini geri çevirdiklerini ifade etmişti.