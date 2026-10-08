Google, yazarak oyun geliştirmeyi sağlayan Playground platformunu açtı

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Google, yazarak oyun oluşturmayı sağlayan deneysel yapay zeka platformu Playground'u kullanıma açtı.

Playground'da üretilen oyunlar bağlantıyla paylaşılabiliyor ya da herkese açık galeride yayınlanabiliyor.

Platform şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabiliyor ve Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil.

Google, yapay zeka destekli deneysel oyun platformu Playground’u 7 Ekim’de kullanıma açtı. Platformda kod yazmaya gerek kalmadan, yalnızca oyun fikrini yazarak tarayıcıda oynanan oyunlar oluşturmak mümkün. Playground şimdilik yalnızca ABD’deki 18 yaş ve üzeri kullanıcılara açık.

Google, oyun geliştirmenin uzun süre karmaşık oyun motorlarını bilen dar bir kesimle sınırlı kaldığını belirtiyor ve Playground ile bu engeli kaldırmayı hedefliyor. Şirket aynı gün Unity ile bir ortaklık da duyurdu. Unity’nin Spark adlı aracı ilerleyen dönemde Playground’a eklenecek ve daha gelişmiş 3D oyunlar yapmayı mümkün kılacak.

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Google Playground nedir, nasıl çalışıyor?

Google’ın resmi blogunda tanıttığı Playground, sohbet arayüzü üzerinden çalışıyor. Kullanıcı oyun fikrini metin olarak yazıyor, ardından oyunun 2D mi 3D mi olacağını ve tek oyunculu mu çok oyunculu mu oynanacağını seçiyor. Boş bir sayfadan başlamak istemeyenler hazır başlangıç komutlarını kendine göre değiştirebiliyor ya da platformun adım adım yönlendiren kurulum desteğinden yararlanabiliyor.

Oluşturulan oyun hemen test edilebiliyor, sonrasında oyunun fiziği, kuralları, karakterleri ya da ortamı yine yazarak değiştirilebiliyor. 9to5Google’ın aktardığına göre Playground, Gemini, görsel üretim modeli Nano Banana ve müzik üretim modeli Lyria’nın üzerine kurulan özel bir altyapıyla çalışıyor.

Oyunlar paylaşılabiliyor, liderlik tabloları da var

Playground’da üretilen oyunlar tarayıcıda çalıştığı için telefonda ve dizüstü bilgisayarda oynanabiliyor. Oyunun sahibi oyununu gizli tutabiliyor, bir bağlantıyla arkadaşlarına gönderebiliyor ya da herkese açık Explore galerisinde yayınlayabiliyor. Galeri, oyuncu puanlarına ve oynanma verilerine göre öne çıkan oyunları belirliyor.

Bazı oyun türlerinde liderlik tabloları ve çok oyunculu oyun da destekleniyor. Google Play Games profiliyle giriş yapan kullanıcılar kendine özel bir kullanıcı adı alabiliyor, oyunları beğenebiliyor ve oyun yapımcılarını takip edebiliyor. Google, galeride yayınlanan her oyunun topluluk kurallarına göre güvenlik taramasından geçtiğini, kullanıcıların da uygunsuz oyunları bildirebildiğini belirtiyor.

Unity Spark ile daha gelişmiş 3D oyunlar geliyor

Google’ın duyurusuyla aynı gün Unity de Playground için geliştirdiği Unity Spark’ı tanıttı. Spark, Unity motoru üzerinde çalışıyor ve metin komutlarından tarayıcıda oynanan oyunlar üretiyor. Unity Asset Store’a doğrudan bağlanan Spark, sanatçıların hazırladığı binlerce hazır içeriğin oyunlarda kullanılmasına imkan veriyor. Spark ile yapılan oyunlar da Playground’da yayınlanacak.

Unity CEO’su Matt Bromberg, şirketin blogundaki yazısında aracın hedef kitlesini oyun türlerini iyi bilen oyuncular, kod yazmayan grafik sanatçıları ve mod yapımcıları olarak tanımlıyor. Bromberg’e göre Spark, yapay zekaya var olan bir oyunu yeniden ürettirmek için değil, özgün etkileşimli deneyimler yaratmak için tasarlandı. Spark şu anda test aşamasında bulunuyor ve kapalı betanın yakında başlaması bekleniyor. GamesBeat’in aktardığına göre Unity, Spark için ücretsiz bir kullanım seviyesi ve ücretli paketler sunacak, ancak ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Video Games Chronicle’ın haberine göre Unity hisseleri, Google’ın dünya üreten yapay zeka modeli Genie 3’ü tanıtmasının ardından yüzde 20 değer kaybetmişti. Bromberg ise Financial Times’a verdiği röportajda piyasanın bu tepkisini, yapay zekanın 200 milyar dolarlık oyun sektörünü nasıl etkileyeceğinin yanlış anlaşılması olarak nitelendirdi.

Playground Türkiye’de kullanılabilir mi?

Playground şu anda yalnızca ABD’deki 18 yaş ve üzeri kullanıcılara açık. Google, oyun oluşturma erişiminin kullanıcının Google AI aboneliğine göre kademeli olarak açılacağını belirtiyor, ancak hangi paketin hangi kullanım hakkını sağladığını açıklamadı. 9to5Google ise ücretsiz kullanıcıların da oyun üretebildiğini aktarıyor.

Platformun Türkiye dahil diğer ülkelere ne zaman açılacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye’de Google AI aboneliği bulunan kullanıcılar da şimdilik Playground’da oyun oluşturamıyor. Unity Spark da Playground üzerinden sunulacağı için Türkiye’deki kullanıcıların Spark’ı denemesi, platformun yeni ülkelere açılmasına bağlı olacak.