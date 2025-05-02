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    Google Play Store’daki uygulamaların yarısı kaldırıldı: Peki ama neden?

    Google Play Store platformunda yer alan uygulamaların yaklaşık olarak yarısı sürpriz bir şekilde kaldırıldı. İşte sebebi...
    Google Play Store

    Google Play Store, kurulduğu günden bu yana uzun bir evrim geçirdi. Bugün en fazla Android uygulamasını bulabileceğiniz mağaza olarak öne çıkan platform, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Fakat ne yazık ki mağazada eğlenceli ve faydalı uygulamaların yanı sıra aynı zamanda bol reklamlı ve kullanıcıları suistimal eden uygulamalar da yer alıyor.

    Google elbette yaşanan tüm bu sorunların farkında. Geçtiğimiz yıl içerisinde hiçbir değeri olmayan uygulamaların neredeyse yarısını bu platformdan kaldırdı. Ortaya çıkan bu enteresan bilgi, analitik platform Appfigures’ın verilerine dayanıyor.

    Google Play Store’un geçmişi

    Google Play Store ilk piyasaya çıktığı dönem Android Market olarak adlandırılıyordu. 2008 yılında ilk Android akıllı telefonların tanıtılmasıyla birlikte oluşturuldu.

    Google Play Store

    Google Play Store’a dönüşüm ise 2012 yılında Google Music ve Google eBookstore’un birleşmesiyle beraber gerçekleşti. Şu anda uygulamaların, oyunların, kitapların ve müziklerin yanı sıra platformda çeşitli filmler de yer alıyor. Mağazada sunulan içeriklerin sayısı bugün elbette milyonlarla ifade ediliyor.

    Uygulamaların yüzde 47’si kaldırıldı

    TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Google Play Store’daki uygulama sayısı son bir yılda 3,4 milyondan yaklaşık 1,8 milyona düştü. Bu rakamlar, yaklaşık yüzde 47’lik bir düşüşü temsil ediyor. Aynı zamanda yazılımın niceliğinden çok niteliğine odaklanmak isteyen Google için yeni bir yöne işarette bulunuyor.

    Android cihaz kullanıcılarının bu değişikliklerden şikayetçi olması pek olası görünmüyor. Bunlar akıllı telefonlarınızda ve tabletlerinizde kurulumdan sonra büyük ihtimalle birkaç dakikadan fazla kalmayacak uygulamalar olarak nitelendiriliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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