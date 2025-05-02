Google Play Store’daki uygulamaların yarısı kaldırıldı: Peki ama neden?

Google Play Store, kurulduğu günden bu yana uzun bir evrim geçirdi. Bugün en fazla Android uygulamasını bulabileceğiniz mağaza olarak öne çıkan platform, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Fakat ne yazık ki mağazada eğlenceli ve faydalı uygulamaların yanı sıra aynı zamanda bol reklamlı ve kullanıcıları suistimal eden uygulamalar da yer alıyor.

Google elbette yaşanan tüm bu sorunların farkında. Geçtiğimiz yıl içerisinde hiçbir değeri olmayan uygulamaların neredeyse yarısını bu platformdan kaldırdı. Ortaya çıkan bu enteresan bilgi, analitik platform Appfigures’ın verilerine dayanıyor.

Google Play Store’un geçmişi

Google Play Store ilk piyasaya çıktığı dönem Android Market olarak adlandırılıyordu. 2008 yılında ilk Android akıllı telefonların tanıtılmasıyla birlikte oluşturuldu.

Google Play Store’a dönüşüm ise 2012 yılında Google Music ve Google eBookstore’un birleşmesiyle beraber gerçekleşti. Şu anda uygulamaların, oyunların, kitapların ve müziklerin yanı sıra platformda çeşitli filmler de yer alıyor. Mağazada sunulan içeriklerin sayısı bugün elbette milyonlarla ifade ediliyor.

Uygulamaların yüzde 47’si kaldırıldı

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Google Play Store’daki uygulama sayısı son bir yılda 3,4 milyondan yaklaşık 1,8 milyona düştü. Bu rakamlar, yaklaşık yüzde 47’lik bir düşüşü temsil ediyor. Aynı zamanda yazılımın niceliğinden çok niteliğine odaklanmak isteyen Google için yeni bir yöne işarette bulunuyor.

Android cihaz kullanıcılarının bu değişikliklerden şikayetçi olması pek olası görünmüyor. Bunlar akıllı telefonlarınızda ve tabletlerinizde kurulumdan sonra büyük ihtimalle birkaç dakikadan fazla kalmayacak uygulamalar olarak nitelendiriliyor.