Google Play Oyunlar için yolun sonu: Fişi çekiliyor

Google Play Oyunlar uygulamasının fişi çekiliyor.

Google çok yakında bu platformu kapatmayı planlıyor.

İddialara göre şirket, uygulamanın işlevlerini Play Store mağazasına taşıyacak.

Teknoloji devi Google geçmişte pek çok ürün ve uygulamayı kullanımdan kaldırmasıyla biliniyor. Ortaya çıkan son raporlara göre çok yakında şirket, Google Play Oyunlar uygulamasının da fişini çekmeyi planlıyor.

İlk olarak 2013 yılında piyasaya çıkan, Android Jelly Bean ve üstü cihazlarda desteklenen Google Play Oyunlar’ın çok yakında kullanıcılara veda edeceği söyleniyor. Şirket bunun yerine hizmetini Play Store mağazasına taşımayı hedefliyor.

Google Play Oyunlar yakında Play Store’a taşınıyor

AssembleDebug adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre APK’yı parçalara ayırırken şirketin uygulamanın bazı önemli özelliklerinin mağazasına zaten entegre edildiği ortaya çıktı.

Eklenen özelliklerden biri de oyun başarımlarını takip edebilme yeniliği olacak. Bu da Google Play Oyunlar’ı bir noktada indirmiş çoğu kullanıcının temel odağı olarak kabul ediliyor. Şirket çok yakında bu sorumluluğu mağazaya devretmeyi planlıyor.

Ayrıca kullanıcının oyuncu profilini yönetebilme ve platformdaki diğer oyuncuları takip edebilme seçeneği gibi diğer önemli özelliklerin de yakın zamanda Play Store’a gelmesi bekleniyor.

Google Play Games’in sonlandırılacağı bilgisinin henüz şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmakta fayda var. Şimdilik bu gelişmenin yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu belirtelim.

Fakat yine de uygulamaya uzun süredir herhangi bir güncelleme gelmediği düşünüldüğünde Google Play Oyunlar hizmetinin sonunun geldiği çok muhtemel görünüyor. İlerleyen günlerde Google’ın konuya ilişkin yorumda bulunacağı tahmin ediliyor.