Google Pixel 9’un Tensor G4 çipi performansıyla hayal kırıklığı yarattı

Uzun süredir beklenen ve Google tarafından nihayet bu ay piyasaya sunulan Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesinde yer alan Tensor G4 yonga seti ilk kıyaslama testlerinde performans konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Google bünyesinde tasarlanan işlemci rakiplerine göre işlem gücü noktasında endişeleri artırdı.

Geçtiğimiz günlerde Google Pixel ürün ekibinin önemli üyelerinden biri olan Soniya Jobanputr, Tensor G4’ün ham güçten ziyade gerçek verimliliğe odaklanılarak üretildiğini söyleyerek “Çipi geliştirirken onu hız ve özellikler için geliştirmiyoruz. Belirli bir kriteri aşmak için geliştirmiyoruz. Kullanım durumlarımızı karşılayacak şekilde geliştiriyoruz.” açıklamasıyla karşımıza çıkmıştı.

Dolayısıyla şirket zaten kıyaslama testlerinde böyle bir sonuç ile karşı karşıya geleceğimizden haberdarmış gibi görünüyor. Fakat yine de Sahil Karoul tarafından paylaşılan kıyaslama sonuçları büyük bir dikkat topladı. Tensor G4 çipi ile ana rakiplerinden bir tanesi olan Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti arasında ciddi bir fark olduğu ifade edildi.

Tensor G4’ün benchmark sonuçları yayınlandı

Ortaya çıkan bilgilere göre AnTuTu v10’da Pixel 9 cihazı 927.945 puan aldı. Google’ın amiral gemisi akıllı telefon modelinin elde etmiş olduğu bu puan, 2 milyon puanı geride bırakmayı başaran Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipinin oldukça altında kaldı. Dikkat yaratan bu durum Tensor G4’ün performansının ham işleme konusunda rakibinin yarısından daha az güce sahip olduğunu gösteriyor.

Geekbench 6’da ise Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesinde yer alan Tensor G4 çipi tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1.556 ve 3.706 puan aldı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin ise aynı testlerden sırasıyla 2.226 ve 6.917 puanla ayrıldığını belirtmekte yarar var.

AnTuTu v10 ve Geekbench 6’da gerçekleştirilen bu testler CPU ve GPU konusunda Tensor G4 çipinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin oldukça gerisinde kaldığı görünüyor. Tüm bunların yanı sıra Sahil Karoul bir CPU stres testinde 15 dakika sonra Tensor G4’ün performansının yüzde 59 oranında azaldığını ve uzun süre boyunca zorlu görevleri yerine getirmekte zorlandığını gözler önüne seriyor.

Google şimdiye dek Tensor G4 çipinin teknik özelliklerini paylaşmadı. Ancak Geekbench’ten elde edilen sonuçlara göre işlemci maksimum 3,1 GHz frekansında bir, 2,6 GHz’de üç ve 1,95 GHz’de verimlilik için dört çekirdekten oluşuyor. Paylaşılan kıyaslama raporlarında Pixel 9 serisi yonga setinin rakibine göre geride kaldığı görülse de şirket bu noktada yapay zeka ve makine öğrenimi görevlerine odaklanmayı tercih ediyor.