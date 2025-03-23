Google Pixel 9a için erteleme kararı geldi

Google'ın yeni orta seviye telefonu için erteleme kararı duyuruldu.

Pixel 9a'nın piyasaya çıkışı Nisan ayına ertelendi.

Söz konusu erteleme kararının, cihazdaki teknik bir bileşen hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Teknoloji devi Google geçtiğimiz günlerde fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim vaat eden yeni Pixel 9a modelini çeşitli pazarlarda duyurdu. Ancak ne yazık ki kullanıcılar, şirketin cihazın piyasaya çıkışını Nisan ayına ertelediğini fark etti.

Şirket, kararın nedenine ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Bazı Pixel 9a ünitelerinin bileşenlerde kalite sorunları yaşadığı kabul edildi. Google daha sonra cihazı mağazalara göndermeden önce bazı kontroller yapacağını sözlerine ekledi. İşte detaylar…

Google Pixel 9a’nın çıkışı Nisan ayına ertelendi

Google Blog’da Pixel 9a’nın Nisan ayı başında Google Store’da ortak perakendecilerde satışa sunulacağı bildiriliyor. Birkaç internet sitesi konuya ilişkin şirketten açıklama talebinde bulundu ve hepsi aynı cevabı aldı.

Google yapmış olduğu açıklamada Pixel 9a cihazlarının küçük bir bölümünü etkileyen bir bileşen kalite sorununu araştırdığını ifade etti. Fakat ne yazık ki şirket, söz konusu hatanın ne olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.

The Verge’ün haberine göre sorun, Google sözcüsü Matt Flegal tarafından bir e-postayla doğrulandı. İnternet sitesinde ayrıca cihazın analizi için kullanılacak ünitelerin henüz uzman medya kuruluşlarına dağıtılmadığı belirtilirken, bunun da şirketin telefonda sorun tespit ettiğine dair bir başka gösterge olduğu ifade edildi.

Google’ın hatalı ürünler nedeniyle üretim sürecini gözden geçirmek zorunda kalmasının ilk kez olmadığını hatırlatmakta fayda var. Şirket daha önce Pixel 4a ünitelerinde pil sorunları yaşanmasının ardından geri çağırma yapmak zorunda kalmıştı. Cihaz 2021 yılında yapılan bir güncellemenin ardından dokunmatik arızalarıyla karşı karşıya kaldı.

Google Pixel 9a özellikleri