Google Pixel 8a tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Google I/O 2024 etkinliğinde şirketin bir dizi yeni ürünü piyasaya duyurulacak. Heyecanla beklenen duyurular arasında Android 15 işletim sistemi başta gelirken; etkinliğin bir diğer önemli kahramanı ise şirketin yeni uygun fiyatlı telefonu Google Pixel 8a olacak.

Google’ın merakla beklenen geliştirici konferansı için artık geri sayım başlamış durumda. Haftalar sonra karşımıza çıkacak organizasyonla ilgili her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ederken, son raporlar ise Google Pixel 8a modelinin tasarımı ve renk seçeneklerini gözler önüne sermeye yardımcı oluyor.

Google Pixel 8a nasıl görünecek?

Evan Blass tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan paylaşılan görüntülere göre merakla beklenen yeni Pixel modeli dört renk seçeneğiyle raflarda boy gösterecek. Bu renkler siyah, beyaz, mavi ve yeşil olacak. Son iki opsiyonda şirket, göz alıcı ve canlı renkleri tercih eden tüketicilere hitap edecek.

Google Pixel 8a, etkileyici tasarımı ile adından sıkça söz ettirmek istiyor. Şirketin yeni orta segment akıllı telefon modeli, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerine göre daha kalın kenarlara sahip bir ekranla gelecek. Öte yandan model, serinin diğer cihazlarına kıyasla daha yuvarlak kenarlar içerecek.

Ses ve güç düğmeleri cihazın sağ tarafında yer alırken, telefonun üst kısmına merkezi bir şekilde konumlandırılan delik çentikte selfie kamerası taşınacak.

Sızdırılan Google Pixel 8a tasarımı, şirketin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sunacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Pixel 9 ile ilgili de hayranlarına çeşitli ipuçları verecek. Tasarım noktasında her iki cihazın da birbirine benzer unsurlara sahip olacağı, dolayısıyla Pixel 8a’nın bir nevi Pixel 9’un önizlemesi olarak kabul edilebileceği düşünülüyor.

Pixel 8a’nın teknik özellikleri ortaya çıktı

Google’ın yeni akıllı telefonu 6,1 inç OLED ekranla gelecek. Küçük ekranı sayesinde bu ürün, serideki en kompakt telefon olarak öne çıkacak. Full HD+ çözünürlük kalitesine ev sahipliği yapacak model, 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir performans yakalayacak.

Arka tarafta 64 MP ana kameraya sahip olması beklenen yeni Pixel telefonu, çift kamera modülünde ayerıca 13 MP’lik bir ultra geniş açılı lens sunacak. Cihazın ön kısmında ise 13 MP selfie kamerası bulunacak.

Google tarafından geliştirilen Tensor G3 çipinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM kapasitesiyle gelecek. 14 Mayıs tarihinde Google I/O etkinliğinde duyurulacak Pixel 8a, iddialara göre selefine göre çok daha pahalı fiyatlarla raflara gelecek.