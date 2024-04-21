Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı! Yeni model zamlı gelecek

Teknoloji devi Google yeni orta segment akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Heyecanla beklenen Google Pixel 8a için geri sayım başlarken, lansmandan önce cihazın satış fiyatı ile ilgili sürpriz bir ayrıntı ortaya çıktı. Cihazın selefine göre çok daha yüksek bir fiyatla raflara geleceği öğrenildi.

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Google I/O 2024 etkinliği için sayılı günler kaldı. Bir aydan kısa bir süre sonra düzenlenecek olan organizasyon, Google’ın birçok sürpriz duyurusuna ev sahipliği yapacak. Android 15 işletim sisteminin tanıtılacağı etkinlikte aynı zamanda yüksek fiyatıyla adeta dudak uçuklatacak Google Pixel 8a da karşımıza çıkacak. Peki ya Pixel 8a’nın satış fiyatı ne kadar olacak? İşte ortaya çıkan son detaylar…

Google Pixel 8a fiyatı cep yakacak

Passionategeekz’in özel haberine göre Kanadalı bir online perakende satış mağazasında Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümü 709 dolardan alıcılara hitap edecek. Telefonun 256 GB’lık seçeneği ise 793 dolar karşılığında satılacak.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, serinin bir önceki modeli olan ve geçen yıl duyurulan Google Pixel 7a, 599 dolar başlangıç fiyatıyla raflarda boy göstermeye başlamıştı. Anlaşılan o ki şirket, yeni modelini yaklaşık 100 dolar daha yüksek fiyatlarla raflara sunacak.

Google’ın orta segment akıllı telefon pazarında sergileyeceği yeni Pixel 8a modeli yüksek fiyatı nedeniyle tüketicilerin ilgisini kaybedebilir. Şirketin üst düzey akıllı telefonu olan Pixel 8 şu anda Kanada’da yaklaşık 700 dolar karşılığında satılıyor. Pixel 8a’nın bundan daha yüksek rakamlarla piyasaya sürülmesi, alışık olunmayan bir durum olarak şimdiden büyük bir dikkat yarattı.

Google tarafından geliştirilen “A” serisi akıllı telefon modelleri, şirketin ileri segment telefonlarına alternatif olarak geliştirilen orta seviye cihazları kapsıyor. Genellikle bütçe dostu rakamlar içeren ve en çok da bu avantajıyla öne çıkan modeller, gelen son iddialardan sonra şirketin bu seri üzerinde yeni bir strateji planladığını akıllara getiriyor.

Elbette ki şimdilik tüm bunlar yalnızca bir iddiadan ibaret. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Google I/O 2024 etkinliğinde tüm bunları ve daha fazlasını doğrulama şansına sahip olacağız.

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