Google Pixel 8a teknik özellikleri lansmandan önce ortaya çıktı

Google’ın yeni orta segment akıllı telefonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Google Pixel 8a çok yakında piyasaya sunulacak. Daha önce hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkan cihaz, şimdi ise lansman öncesinde neredeyse tüm merak edilen ayrıntılarıyla karşımıza çıktı.

Gelen son raporlar, yeni Google telefonu ile ilgili akıllarda soru işareti bırakan birçok noktayı cevaplandırıyor. Yogesh Brar tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan yapılan paylaşımda, cihazın teknik özelliklerine dair önemli ipuçları ortaya çıkıyor. Mayıs ayında piyasaya sunulması beklenen model, 500 dolarlık satış fiyatıyla raflarda öne çıkan bir seçenek olmaya hazırlanıyor.

Google Pixel 8a özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre Google’ın yeni telefonu fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayacak. Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olacak modelde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekran yer alacak. Gelişmiş bir görüntüleme performansı sunacak model, şirketin akıllı telefon serisine yeni bir soluk kazandıracak.

Google Pixel 8a güçlü özellikleri ile öne çıkacak. Cihazda Google’ın geliştirdiği yeni nesil Tensor işlemcisi yer alacak. Google Tensor G3 yonga setiyle çalışacak cihaz, böylelikle yüksek bir performans vaat edecek. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet vermeye başlayacak.

Mobil fotoğrafçıları da unutmayan Google, cihazda 64 MP’lik gelişmiş bir ana kameraya yer verecek. Bunun yanı sıra çift kamera setinde ayrıca 13 MP ultra geniş açılı lens bulunacak. Telefonun ön tarafında ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 13 MP’lik bir sensörden yararlanılacak.

27 watt hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen Google Pixel 8a, 4.500 mAh pil kapasitesiyle çalışacak. Yaklaşık 500 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacağı öne sürülen cihaz, Samsung Galaxy A55 gibi orta seviye telefonlar ile rekabet edecek.

Google I/O 2024 için geri sayım başladı

Google’ın yeni telefonunun lansmanı için oldukça kısa bir süre kaldı. Heyecanla beklenen model ilk kez Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılacak. Beklenen etkinlik 14 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya’da gerçekleşecek. Pixel 8a’nın yanı sıra etkinlikte ayrıca Android 15 işletim sistemi de duyurulacak.

Bilindiği üzere şirket, geçen yılın Mayıs ayında gerçekleştirilen Google I/O 2023 etkinliğinde de yine bir akıllı telefon modelini karşımıza çıkarmıştı. Dünya çapındaki teknoloji tutkunları, Google Pixel 7a ile ilk kez geçen seneki bu etkinlikte tanışma şansına sahip olmuştu. Anlaşılan o ki şirket, orta segment telefon serisi için aynı geleneği sürdürmeye devam edecek.