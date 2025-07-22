Google Pixel 10 Pro’nun resmi tasarımı ortaya çıktı

Pixel 10 Pro'nun şık tasarımı Google Store'da ortaya çıktı.

Zarif bir tasarımla karşımıza çıkacak cihaz, selefi Pixel 9 Pro'ya benzer bir görünüme sahip olacak.

Merakla beklenen Pixel 10 serisinin 20 Ağustos'ta duyurulması bekleniyor.

Teknoloji devi Google önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunacak. Pixel 10 serisi için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son gelişmeler ailenin “Pro” üyesine ışık tutuyor.

Google Store ana sayfasında (Türkiye’de mevcut olmadığı için bölge/dil değiştirmeniz gerekiyor) kısa bir video yer aldı. Bu videoda bizlere 20 Ağustos tarihinde piyasaya duyurulması beklenen Pixel 10 serisine dair ilk resmi bakış sunuldu. Pixel 10 Pro tasarımı ile ilgili önemli ipuçları görüldü.

Pixel 10 Pro tasarımı netleşti

Google’ın yayınladığı videoda “10” rakamının silüeti ve ardından Pixel 10 Pro tasarımı ile ilgili ana hatlar gösteriliyor. Cihaz muhtemelen söylentilere göre yeni Yeşim veya Aytaşı renk paletinde karşımıza çıkacak.

Fakat ne yazık ki videoda başka pek fazla ayrıntı yer almıyor. Neyse ki Pixel 10’un resmi görselleri paylaşıldı ve cihaz dört beklenen renkte de görünüyor. Bu renklerini Limencello, Indigo, Frost ve Obsidian olacağı belirtiliyor.

Google Pixel 10 Pro tasarımı geçen yılki Pixel 9 serisiyle neredeyse aynı görünüyor. Bu da markanın birkaç yıldır popüler olan estetiği koruma isteğini gösteriyor. Zira mevcut model estetik anlamda kullanıcılardan olumlu notlar almıştı.

Ortaya çıkan çok sayıda söylentiye rağmen bir aydan kısa bir süre içinde gerçekleşecek sunumda hala bazı olası sürprizler var. Google’ın Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold cihazlarını piyasaya sürmeyi planladığını biliyoruz.

Merakla beklenen etkinlikte ayrıca Pixel Watch 4’ün iki farklı boyutunun ve hatta Pixel Buds 2a’nın lansmanı da gerçekleşebilir. Fakat bunun henüz onaylanmadığını belirtmekte fayda var.

Google Pixel 10 serisinin fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Bu değişimin temel olarak bileşen maliyetlerinin artmasından kaynaklanıyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan ve üretim maliyetlerini etkileyen ticaret tarifelerinin uygulanmasından kaynaklandığı da ekleniyor.

Google Pixel 10 bu yıl oldukça önemli bir dahili yükseltmeden geçiyor. Serideki tüm modeller, Samsung yapımı Tensor çipini bırakıp TSMC yapımı Tensor G5’e geçecek. 3 nm işlemci teknolojisinin benimsenmesi daha büyük pillerle birleşince güç verimliliğini artırıyor ve daha iyi pil ömrü sağlıyor.