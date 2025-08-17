Google Mesajlar’dan yeni güvenlik özelliği: Çıplak fotoğraflar gizlenecek

Android cihzlarda yer alan Google Mesajlar uygulamasına yeni bir güvenlik özelliği eklendi.

"Hassas İçerik Uyarısı" adlı yeni özellik ile birlikte çıplaklık içeren fotoğraflar otomatik olarak bulanıklaştırılıyor.

Varsayılan olarak devre dışı bırakılan özelliği kolaylıkla etkinleştirmeniz mümkün kılınıyor.

Teknoloji devi Google, Android mesajlaşma uygulamasında önemli bir yeni koruma katmanı uygulamaya başladı. “Hassas İçerik Uyarısı” adlı yeni özellik, yapay zeka kullanarak çıplak fotoğrafları tespit ediyor. Bu görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştırıyor ve görüntülemeden önce bir uyarı görüntülüyor.

Şirketin bu noktada amacı gayet net ve açık görünüyor. Şirket, size daha fazla kontrol sağlamak ve istemediğiniz müstehcen içeriklerden sizi korumayı planlıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan bu güvenlik önlemi, tamamen cihazınızda çalışmasıyla öne çıkıyor. Yani görselleriniz Google sunucularına gönderilmiyor ve gizliliğiniz ön planda tutuluyor.

Google’dan istenmeyen mesajlara “süzgeç” yöntemi

The Verge’ün haberine göre Google’ın yeni özelliğini etkinleştirildiğinde, çıplaklık şüphesi taşıyan bir fotoğraf aldığınızda sistem harekete geçiyor. Fotoğraf doğrudan sohbetinizde görünmek yerine bulanıklaştırılıyor ve bir uyarıyla kaplanıyor.

Bu noktada karşınıza üç farklı seçenek çıkıyor:

Resmi görüntüle: Mesajın göndericisine güveniyorsanız ve içeriği görmek istiyorsanız bu seçeneğe tıklayabilirsiniz.

Mesajın göndericisine güveniyorsanız ve içeriği görmek istiyorsanız bu seçeneğe tıklayabilirsiniz. Göndereni engelle: İstenmeyen kişilerle iletişimi kesmenin hızlı bir yolu olarak doğrudan karşı tarafı engellemeniz mümkün kılınıyor.

İstenmeyen kişilerle iletişimi kesmenin hızlı bir yolu olarak doğrudan karşı tarafı engellemeniz mümkün kılınıyor. Yardım: Dijital güvenlikle ilgili bilgi sayfalarına yönlendiren bir kısayol olarak konuya ilişkin daha fazla bilgi almanıza imkan tanıyor.

Google’ın yeni koruma özelliği yalnızca içerik aldığınızda çalışmıyor. Bu tür bir görseli göndermeye veya iletmeye çalıştığınızda da uyarı görüntüleniyor. Aynı zamanda gönderimi onaylamadan önce olası riskleri de kullanıcılara hatırlatıyor.

Google Mesajlar “Hassas İçerik Uyarısı” özelliği nasıl etkinleştirilir?

Bu yeni özellik varsayılan olarak devre dışı bırakılıyor. Etkinleştirmek için Google Mesajlar uygulama ayarlarına girip, “Koruma ve Güvenlik” seçeneğine dokunun ve ardından “Hassas içerik uyarılarını yönet” yazısını seçin. Daha sonra karşınıza çıkan onay kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olacak.

Bu özellik Android 9 veya üzeri cihazlarda kullanılabilen Google’ın daha kapsamlı güvenlik paketi SafetyCore’un bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Nisan ayında testlerine başlanan “Hassas İçerik Uyarısı” özelliği, Google Mesajlar’ın kararlı sürümünde tüm kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Dolayısıyla henüz bu seçeneği görmediyseniz endişelenmeyin. İlerleyen günlerde yeniden aynı adımları takip ederek özelliğe ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Instagram da benzer bir özelliğe ev sahipliği yapıyor

Hassas içerikleri bulanıklaştırma stratejisi aslında tamamen yeni bir teknoloji değil. Bu özellik, diğer platformlarda da gördüğümüz bir eğilimi takip ediyor.

Örneğin popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarını potansiyel olarak şok edici ya da açık içeriklerden korumak için bir süredir benzer mekanizmalar kullanıyor.

Meta’nın sahibi olduğu sosyal ağ, hassas içerikli (örneğin şiddet veya çıplaklık gibi unsurlar) görselleri veya videoları akışta, Hikayelerde veya özel mesajlarda görünmeden önce bulanıklaştıran otomatik bir filtre uyguluyor.

Tıpkı Google Mesajlar’da olduğu gibi algılama otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca kullanıcılar içeriği görüntüleme ya da yok sayma seçeneğine her zaman sahip oluyor.

Son olarak Google Mesajlar geçtiğimiz aylarda spam mesajlarla mücadele konusunda yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.