Google I/O 2023 etkinliğinde neler tanıtılacak?

Google’ın 2008 yılından bu yana her sene düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği Google I/O teknoloji konferansı, şirketin yazılım, donanım ve internet teknolojileriyle ilgili sunmuş olduğu yeniliklere ev sahipliğinde bulunuyor. Uzmanlar, geliştiriciler ve teknoloji tutkunları için keyifli bir platform haline gelen etkinlik, Google’ın son yeniliklerini tanıttığı bir organizasyon olarak son derece önemli kabul ediliyor.

Şirketin dünya çapındaki geliştiricileri ve teknoloji endüstrisi çalışanlarını bir araya getirdiği etkinliğin bu yılki ayağı olan Google I/O 2023 için açılış programı bugün resmen duyuruldu. Yazılım, web, yapay zeka ve bulut teknolojileri alanlarında Google’ın gelecek planlarını açıklayacağı konferans bilindiği üzere 10 Mayıs tarihinde başlayacak. Etkinlik için geri sayım başlarken, Google’dan gelen son açıklama ile birlikte konferansın öne çıkacak konu başlıkları belli oldu. İşte detaylar…

Google I/O 2023 açılış programı belli oldu

Google’ın resmi blog sayfasında Google I/O 2023’ten neler bekleneceğine dair detaylı bir açıklama geldi. Konferansı başlatacak olan genel açılış konuşmasında şirket, yaklaşan Android 14 güncellemesine değinecek. Öte yandan katlanabilir telefon modeli Pixel Fold ve uygun fiyatlı Fixel 7a cihazları hakkında genel bir bakış sunulacak. Her iki telefonun da öne çıkan bazı özellikleriyle ilgili bilgi verilecek. Ancak ürünlerin lansmanları muhtemelen ilerleyen aylarda gerçekleşecek.

Geliştirici konferansında şirket, son dönemlerde trend haline gelen bir teknolojiye de yer verecek. Geçen yılın sonlarında OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotu kısa sürede büyük bir popülerlik elde etmeyi başarmıştı. Bunun üzerine Google’dan cevap olarak Bard isimli yazılım geldi. Şu anda kısıtlı sayıda kullanıcı tarafından test edilen hizmetle ilgili Google I/O 2023’te bazı duyurularda bulunulacak. İlk tahminler, Bard’ın diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir açıklama yapılacağı yönünde oldu.

Google I/O 2023 etkinliğinde şirketin bulut hizmetlerine dair yeni detaylara yer verilecek. Sektör çalışanlarının araç performansını optimize etmek için Google’ın uygulama geliştirme araçlarını nasıl kullanacaklarını daha iyi öğrenmeleri için bir fırsat sağlanacak. Mobil teknolojiler alanında ise en pek çok yeniliğe ev sahipliği yapacak olan, gezinme ve gizlilik açısından da büyük iyileştirmelerle gelecek Android 14 işletim sistemine odaklanılacak.

Son olarak şirket web bölümü, Chrome güncellemeleri, yeni sesli arama araçları ve internet sitelerinin nasıl daha erişilebilir hale getirilebileceği gibi en son Google hizmetlerini hayranlarına duyuracak. Merakla beklenen etkinlik 10 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.