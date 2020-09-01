Google Haritalar artık trafik lambalarını da gösterecek

Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı Google Haritalar‘da trafik lambalarını gösterme özelliği an itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı.

İlgili özelliğin şimdilik harita üzerindeki kavşaklarda sadece bir trafik lambası olduğunu gösteren bir işaretten ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani trafik ışıklarının gerçek-zamanlı olarak hareketini gösterme gibi bir fonksiyonu bulunmuyor. Trafik lambalarını görebilmek içinse, haritayı biraz yakınlaştırmak gerekiyor. Özellik, hem Android, hem iOS hem de web sürümünde kullanılabiliyor.

Yeni özelliğin, özellikle sürüş modundayken, yani Google Haritalar uygulamasının navigasyon olarak kullanıldığı durumda daha verimli olacağı tahmin ediliyor.

Haritada gösterilen bu özelliğe ait verilerin Google sunucuları tarafından sağlandığını da belirtmek gerekiyor. Yani ilgili özelliği kullanabilmek için uygulamanın yeni sürümünü yüklenmesi gerektiği gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Şimdilik sadece kısıtlı olarak ABD’de kullanıma sunulan özelliğin, diğer ülkelerde ne zaman kullanılabilir olacağı ise henüz bilinmiyor.