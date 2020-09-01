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Google Görseller’e “Lisanslanabilir” ibaresi eklendi

Şubat ayından beri beta testinde olan özellik bugünden itibaren herkese açık hale geldi.

Berat Latif
Berat Latif

Google, internetteki görsellerin kullanımı konusundaki sorumluluğu arttırmak adına Google Görseller sayfasına yeni bir özelliği dahil etti. Artık bu özellik sayesinde hangi görsellerin lisansı olduğunu bulmak ve kendi görsellerinizi lisanslamak daha kolay olacak.

Şubat ayından beri beta testinde olan özellik bugünden itibaren herkese açık hale geldi.

Bu özellik sayesinde Google Görseller sayfasında bulduğunuz bir resim eğer sağlayıcı tarafından lisanslanabilir ise resmin alt kısmında “Lisanslanabilir” (“Licensable”) etiketi çıkarak sizi bilgilendirecek.

Etiketli bir fotoğrafın üstüne tıkladığınızda görsel sahibi ve telif hakkı bilgilerine erişebileceksiniz. Görseli yayınlayan kişi tarafından belirtilmesi halinde görseli satın alabileceğiniz veya lisanslayabileceğiniz bir link de sağlanacak. Satmak için görsel oluşturan kişiler ise IPTC bilgilerini paylaşarak satış sağlayabilecekler.

Arama seçenekleri aracılığıyla sadece lisans bilgisi olan resimleri görmek de mümkün. Kullanım hakları menüsünden “Tümü”, “Creative Commons Lisansı” ve “Ticari ve Diğer Lisanslar” seçeneklerini kullanarak kendi ihtiyacınıza uygun resimler bulabilirsiniz.

Bu değişiklikler sayesinde Google üzerinden fotoğraflarının izinsiz kullanılmasından şikayetçi olan kişilerin haklarının korunması hedefleniyor. Kendi resimlerinizin bu filtreleri kullanmasını istiyorsanız Google’ın ilgili sayfasını ziyaret ederek IPTC bilgilerinizi girebilirsiniz.

KAYNAKPetaPixel

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