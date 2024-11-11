Google Gemini yapay zekası nihayet iPhone’lara geliyor

Google tarafından geliştirilen Gemini yapay zekası çok yakında iPhone kullanıcıları için daha erişilebilir bir hale gelecek. Ortaya çıkan son raporlar, şimdiye kadar iOS kullanıcıları için yalnızca entegre bir şekilde Google uygulamasında yer alan Gemini hizmetinin yakında özel bir uygulama ile iPhone’larda sunulacağına işaret ediyor.

OpenAI imzalı ChatGPT sohbet robotuna karşı güçlü bir rakip olarak bilinen Gemini, çok yakında Google uygulamasının yanı sıra kendi özel uygulamasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Teknoloji devi Apple, Google’ın yapay zeka hizmetine doğrudan erişim sunan Gemini’yi App Store platformunda bağımsız bir uygulama olarak kullanıcılarla buluşturacak.

iOS için Google Gemini uygulaması yolda

9to5Google tarafından aktarılan bilgilere göre Filipinler’den bir iPhone kullanıcısı, Reddit platformunda yaptığı bir paylaşımda, bağımsız Gemini uygulamasını bulup App Store’dan indirdiğini paylaştı. Şimdilik bu uygulama diğer bölgelerde mevcut görünmüyor. Bu da uygulamanın küresel dağıtıma geçmeden önce seçilmiş pazarlarda test edildiğini gösteriyor.

App Store platformunda yer alan Gemini uygulama ayrıca dikkate değer bir özelliği de bizlere gösteriyor. Uygulama, Gemini Live’a doğrudan erişim sunmayı vaat ediyor. Bu özellik şu anda iOS’taki Google uygulaması aracılığıyla kullanılamıyor ve yeni bağımsız sürüme özel görünüyor.

Uygulamayı indiren Reddit kullanıcısı, Gemini Live arayüzünü çalışırken gösteren bazı ekran görüntüleri yayınlayarak kullanıcı deneyimine ilk bakışı sundu. Bu ekran görüntülerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Teknoloji devi Google’ın Gemini uygulamasını tüm iOS kullanıcıları için resmi olarak ne zaman kullanıma sunacağı henüz belli değil. Şu anda uygulamanın henüz test aşamasında olduğu görülüyor. Gemini, iOS’ta zaten kendi bağımsız uygulamasına sahip olan Google Asistan’ın izinden gidebilir.

Sohbet robotunun yapay zeka işlevlerine doğrudan erişim, diğer uygulamaları kullanmak veya karmaşık aramalar yapmak zorunda kalmadan Gemini ile etkileşimi kolaylaştıracak gibi görünüyor. iOS kullanıcıları için bu yenilik, Google’ın yapay zekasının gücünü daha entegre ve doğrudan bir şekilde keşfetme fırsatı olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm iPhone kullanıcılarının Google Gemini’ye sınırlama olmaksızın ne zaman erişebileceklerini ise zaman gösterecek. Peki ya siz Apple ve Google’ın bu hamlesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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