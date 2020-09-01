Google Fotoğraflar’ın iOS sürümüne yeni video düzenleme araçları geldi

Google Fotoğraflar‘ın iOS sürümüne gelen yeni güncellemelerle artık videolar düzenlenebilecek, kırpılabilecek ya da pozlandırma, kontrast ve canlılık ayarları gibi değişiklikler yapılabilecek.



Bu yeni özellikler, aslında var olan görsel düzenleme ayarlarıyla benzer şekilde çalışıyor. Düzenle butonuna tıkladıktan sonra uygulama sizi alt özelliklerin eklenmiş olduğu yeni düzenleyiciye götürüyor.



Burada “otomatik filtreleme” dahil olmak üzere çeşitli filtreler yer alıyor. Manuel düzenlemeler 2 parçaya ayrılmış. Bunlardan biri Işık Menüsü (pozlandırma, kontrast, beyaz dengesi, ışıklı alanlar, gölgeler, siyah nokta ve dıştan solma). Diğeri ise Renk Menüsü (canlılık, sıcaklık, tonlama, ten rengi ve koyu mavi.)

Aynı zamanda kırpma menüsü de videoyu Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşmak üzere dönüştürürken kullanılabilecek birçok farklı seçenek de sunuyor. Bu yeni video düzenleyici, manuel olarak video boyutunu ayarlama imkanı sunarken aynı zamanda 16:9, 4:3, 3:2 ya da kare gibi önceden ayarlamış seçenekleri de sunuyor.

Google Fotoğraflar‘daki tüm bu yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların videolar üzerindeki düzenleme seçeneklerini de genişlemiş oldu. Önceden, kullanıcılar yalnızca basit sabitleme, rotasyon ve başlangıç ve bitiş ayarlarını yapabiliyorlardı. Android içinse durum halen aynı.



Bu yeni özellikler Google‘ın Android için üzerinde çalıştığı yeni Google Fotoğraflar uygulamasındaki özelliklere benziyor. Fakat bu tasarımın ne zaman piyasa sürüleceği henüz bilinmiyor. Yine de iOS’un sahip olduğu bu yeni düzenleme araçlarına kıyasla Android’in de çok geri kalmadığını söyleyebiliriz.