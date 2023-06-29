Google, 500 Waze çalışanını işten çıkaracak

Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji devi Google, yeni bir işten çıkarma dalgası ile karşımıza çıkıyor. Şirket çok fazla ayrıntı vermeden, uygulamanın reklamcılık sistemini Google Ads teknolojisiyle birleştirdiği için haritalama hizmeti Waze üzerinde yeni bir yapılandırma planlıyor. Waze’de görev alan yaklaşık 500 çalışanın işine son verileceği öğrenildi.

Google Geo Başkanı Chris Phillips, çalışanlarına göndermiş olduğu bir e-posta mesajında, şirketin Waze haritalama hizmetini paylaşılan bir reklam platformuna taşımaya karar verdiğini, bunun da hizmetin satış, pazarlama, operasyon ve analiz personellerinin işten çıkarılacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

Waze çalışanlarına Google’dan kötü haber geldi

Google, Aralık ayında Waze ve Google Haritalar ekiplerini süreçleri birleştirmek adına birleştireceğini açıklamıştı. Aynı zamanda Google Haritalar, Google Earth ve Sokak Görünümü hizmetlerini içeren gerçek zamanlı dünya haritalama ürünleri hizmeti olan Google Geo bölümünün bir parçası haline getirilmeye başlanacağını bildirmişti. Anlaşılan o ki şimdi şirket bunun için bazı somut adımlarda bulunmaya hazırlanıyor.

CNBC’nin haberine göre Waze’in bu durumundan yaklaşık 500 çalışan etkilenecek. Şirketin Geo bölümünden sorumlu olan yöneticisi Chris Phillips, çalışanlarına göndermiş olduğu e-posta mesajında konuya ilişkin bazı detaylar verdi. Firmanın reklamverenleri ve iş ortaklarını bu hareket hakkında çok yakında daha daha detaylı bir şekilde bilgilendireceklerini de ekledi.

Şirket geçtiğimiz yılın Aralık ayında Waze’in Geo ile operasyonlarını birleştireceği haberini ilk duyurduğunda, bu eylemin işten çıkarmalar ile sonuçlanacağını kabul etmeyi ise tümüyle reddetmişti. Fakat bu karar şu anda yaklaşık olarak 500 kişiye iş olanağı sağlayan Waze’in bağımsızlığını artık resmen sona erdirecek. Waze CEO’su Neha Parikh, geçen yılın Aralık ayında alınan kararın ardından şirketten ayrılmıştı ve yerine ise herhangi bir isim getirilmemişti. O esnada bir Google sözcüsü ise şu açıklamaya yer vermişti:

“Waze ekibini Geo’nun gerçek dünya haritalama ürünleri portföyüne dahil ederek, ekipler daha fazla teknik iş birliğinden faydalanabilecek.”

2006 yılında Ehud Shabtai, Amir Shinar ve Uri Levine tarafından kurulan İsrail merkezli bir şirket olan Waze, kısa bir süre içinde büyük bir popülerlik elde etti. 2013 yılında Mobil Dünya Kongresi’nde En İyi Genel Uygulama ödülüne layık görülen hizmet, yine aynı yıl 966 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alındı.