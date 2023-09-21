George R.R. Martin, ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ye dava açtı

ABD’nin önde gelen yazarlarından George R.R. Martin ve John Grisham, dünyaca ünlü yapay zeka (AI) geliştiricisi OpenAI’ye karşı telif haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açtılar. Martin, Buz ve Ateşin Şarkısı adlı fantastik serisiyle ve bu serinin HBO tarafından yapılan Game of Thrones adlı televizyon uyarlamasıyla ün kazanırken, John Grisham da gerilim türündeki romanlarıyla tanınıyor.

BBC’nin haberine göre, her iki yazar tarafından açılan davada OpenAI, büyük dil modelleri (LLM’ler) gibi yapay zeka sistemlerini eğitirken yazarların eserlerini izinsiz kullanmakla suçlanıyor. ABD’deki yazarları temsil eden bir ticaret grubu olan Authors Guild tarafından New York’taki federal mahkemeye taşınan söz konusu davada Jonathan Franzen, Jodi Picoult ve George Saunders gibi dünyaca ünlü tanınmış yazarlar da bulunuyorlar.

ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ye ‘telif’ davası

ABD merkezli OpenAI şirketi, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, yazarların haklarına son derece saygı duyduklarını ve yapay zeka (AI) teknolojisinin yazarlara ve içerik üreticilerine fayda sağlayan araçlar olması gerektiğini belirtti.

Ancak OpenAI’nin bu açıklaması, davacıları yatıştırmaya yetmedi. Davacıları temsil eden Authors Guild ve beraberindeki tüm yazarlar, kitaplarındaki içeriklerin OpenAI tarafından ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerini (LLM’ler) eğitmek için kullanıldığını öne sürüyorlar.

Öte yandan davanın nasıl sonuçlanacağına dair hukukçular arasında görüş farklılıkları olduğunu da belirtelim. ABD’li hukuk okuyucusu Patrick Goold, George R.R. Martin beraberindeki yazarların, mahkemeden olumlu bir sonuç alma olasılığının düşük olduğunu ve daha çok yapay zekanın kendi işlerini elinden alabileceği endişesine odaklandıklarını belirtiyor.

Bu dava, yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin, ‘üretken yapay zeka’ olarak adlandırılan yapay zeka teknolojileri hakkındaki şikayetlerin son örneği olarak karşımıza çıktı. Hatırlatmak gerekirse daha önce dijital sanat işiyle uğraşanlar da, Midjourney gibi metinden görüntü üreten araçları da, telif haklarına tabi eserlerini izinsiz kullanmakla suçlamışlardı. Öte tarafta OpenAI, Microsoft ve GitHub şirketleri de bir grup bilgisayar mühendisi tarafından dava edilmişti. Mühendisler yazdığı kodların, bu üç şirket tarafından yapay zeka uygulaması Copilot’u eğitmek için kullandığını iddia ediyorlar.

Yapay zeka ile telif hakkı sahipleri arasındaki bu çatışma, müzikten kitaba kadar bütün eserlerin, dijital ortamda nasıl korunacağına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazarlar, eserlerinin izinsiz kullanılmasının işlerini olumsuz anlamda etkileyeceği konusunda endişeliyken, öte tarafta teknoloji geliştiricileri ise, yapay zekanın üretkenliği teşvik edebileceğini ve yeni fırsatlar doğurabileceğini savunuyorlar.