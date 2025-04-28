Geleceğin menüsü mü? Uzayda biftek ve patates yetiştirilecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) mini bir biyoreaktör laburatuvarını yörüngeye fırlattı.

Bilim insanları hücresel yöntemlerle uzayda biftek ve patates gibi yiyecekler üretmeyi amaçlıyor.

Bu proje sayesinde astronotların günlük yaklaşık 27 bin dolarlık beslenme maliyetlerinin azaltılması planlanıyor.

Uzayda yakında yalnızca poşetlerdeki dondurularak kurutulmuş yiyecekleri değil, aynı zamanda Dünya’da yetiştirilmeyen, yörüngede yetiştirilen gerçek pirzola ve patates püresini de yemek mümkün bir hale gelecek.

Avrupa Uzay Ajansı uzaya küçük bir laboratuvar göndererek burada tek tek hücrelerden yiyecek üretmeyi deneyecek. Uzayda gıda maliyetini düşürmek amacıyla vakumlu torbalar ve tohumlardan oluşan yenilikçi bir laboratuvar oluşturuldu.

Bilim insanları hücrelerden biftek ve patates üretmeye başlıyor

Şu anda bir astronotun beslenmesinin maliyeti günlük yaklaşık 27 bin dolar olarak belirtiliyor. Zira yiyeceklerin önceden hazırlanması, paketlenmesi ve roketlerle uzaya fırlatılması gerekiyor.

BBC’nin haberine göre SpaceX roketi, içinde özel bir maya kültürü bulunan mini laboratuvarı olan bir uyduyu uzaya gönderdi. Londra ve Frontier Space’ten bilim insanları, bu mikro fabrikanın sıfır yerçekiminde çalışıp çalışmayacağını test etmek istiyor.

Uydu okyanusa düştükten sonra örneklerin araştırma merkezine getirilerek ne olduğu görülecek. Bu yenilikçi fikir, gerçek mekan mutfakları yaratma yolunda atılan ilk adım olarak niteleniriliyor.

Tüm bunlar bilim kurgu gibi görünse de bilim insanları gastronomi alanındaki bu yeniliğin gerçeğe dönüştüğünü söylüyor. Bu tür biyoreaktörler vitamin bile üretebiliyor ve zamanla normal gıdalardan ayırt edilemeyen sağlıklı gıdalar elde edilebiliyor.

Dünyada artık inekten değil, deney tüpünde yetiştirilen eti satın alabiliyorsunuz. Gelecekte bu tür teknolojiler yalnızca uzayda değil, yeterli kaynak olmaması halinde Dünya’da da işe yarayabilir.

Biyoreaktörde üretilen ürünler şimdiye kadar garip kahverengi bir kütleye benziyor. Üniversitede mantar ve bakterileri lezzete dönüştürebilen bir şef bulunuyor. Gelecekte borştan suşiye kadar her türlü yemeği yörüngede veya Ay’da pişirmenin mümkün olacağı vurgulanıyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, önümüzdeki birkaç yıl içinde ISS’de ilk mutfak fabrikası ortaya çıkabilir. Burada restoran devlerinin yemeklerinden daha kötü olmayan yemekler pişirilebilir.

Bu yenilikçi ve sıra dışı çözüm, insanların uzun süre uzayda yaşayabilecekleri ve Dünya’dan teslimata ihtiyaç duymayacakları yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.