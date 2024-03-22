GDC Ödülleri 2024 kazananları belli oldu! Baldur’s Gate 3 zirvede

Game Developers Choice Awards (GDC Ödülleri) 2024 kazananları resmen açıklandı. Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen GDC’de yıla damgasını vuran birbirinden ilgi çekici yapımlar karşımıza çıktı.

Oyun endüstrisindeki profesyonellerden oluşan bir jüri eşliğinde verilen ödüller, yılın en iyi oyunları ile bizleri bir araya getiriyor. Baldur’s Gate 3 farklı dallarda aldığı ödüllerle etkinlikte öne çıkan isim olmayı başarıyor. Sevilen oyun toplamda dört dalda ödülle buluşuyor.

GDC Ödülleri 2024 kazananları

Larian Studios tarafından geliştirilen rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3, Dungeons & Dragons’tan ilham alan yapısıyla geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıktı. Şimdiye kadar Golden Joystick Awards, The Game Awards, Steam Awards, New York Game Awards ve DICE Awards gibi organizasyonlarda “yılın oyunu” unvanına erişti.

Sevilen oyun GDC Ödülleri 2024 etkinliğinde de büyük bir ilgi topladı. Popüler oyun En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Tasarım, Topluluk Ödülü ve Yılın Oyunu dallarında ödüle layık görüldü. Etkinlikte onurlandırılan tüm oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

(Ödül alan oyunlar “kalın” harflerle vurgulanmıştır)

En iyi ses:

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks / Bethesda Softworks)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Venba (Visai Games)

En iyi çıkış yapan oyun:

Venba (Visai Games)

COCOON (Geometric Interactive / Annapurna Interactive)

Dave the Diver (Mintrocket)

Dredge (Black Salt Games / Team17)

Viewfinder (Sad Owl Studios / Thunderful Publishing)

En iyi tasarım:

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

COCOON (Geometric Interactive / Annapurna Interactive)

Dredge (Black Salt Games / Team17)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks / Bethesda Softworks)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

İnovasyon ödülü:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

COCOON (Geometric Interactive / Annapurna Interactive)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks / Bethesda Softworks)

The Making of Karateka (Digital Eclipse)

En iyi hikaye anlatımı:

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Alan Wake II (Remedy Entertainment / Epic Games)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Venba (Visai Games)

Sosyal etki ödülü:

Venba (Visai Games)

A Space for the Unbound (Mojiken Studio / Toge Productions)

Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft Bordeaux / Ubisoft)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Terra Nil (Free Lives / Devolver Digital)

En iyi teknoloji:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Alan Wake II (Remedy Entertainment / Epic Games)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Starfield (Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

En iyi görsel sanat tasarımı:

Alan Wake II (Remedy Entertainment / Epic Games)

COCOON (Geometric Interactive / Annapurna Interactive)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks / Bethesda Softworks)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Yılın oyunu:

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

COCOON (Geometric Interactive / Annapurna Interactive)

Dave the Diver (Mintrocket)

Dredge (Black Salt Games / Team17)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Peki ya size göre yılın oyunu hangisi? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!

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