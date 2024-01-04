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    Metacritic açıkladı: 2023’ün en iyi PlayStation oyunları

    Metacritic tarafından 2023'ün en iyi PlayStation oyunları duyuruldu. Baldur's Gate 3 yıla damgasını vuran oyun oldu.
    En iyi PlayStation oyunları
    Görsel: Unsplash

    Popüler oyun derecelendirme platformu Metacritic, 2023 yılına ait ilgi çekici verilerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda platform 2023’ün en kötü oyunları, 2023’ün en iyi Nintendo Switch oyunları ve 2023’ün en iyi Xbox oyunları listelerini yayınlamıştı. Şimdi ise merakla beklenen 2023’ün en iyi PlayStation oyunları listesi geldi.

    Metacritic’in yayınladığı yeni raporla beraber 2023 yılında PlayStation dünyasına damgasını vuran yapımlar belli oldu. Ekip, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarda en çok ilgi çeken oyunları sıraladı. İşte grafikleri, hikayeleri, oynanış deneyimleri ve atmosferleriyle geçen yıl adından sıkça söz ettirmeyi başaran o oyunlar…

    2023’ün en iyi PlayStation oyunları belli oldu

    Metacritic’in açıklamış olduğu listede 2023’ün en iyi PlayStation oyunları arasında zirvede Baldur’s Gate 3 yer alıyor. Şimdiye kadar birçok ödüle layık görülen yapım, kısa süre önce 2023 Steam Ödülleri’nde Yılın Oyunu unvanını elde ederek başarısını bir kez daha ispatlamıştı. Sevilen oyun, PlayStation oyuncuları arasında da yıla damgasını vuruyor.

    Metacritic tarafından açıklanan 2023’ün en iyi PlayStation oyunları listesinde şu yapımlar karşımıza çıkıyor:

    1. Baldur’s Gate 3 – 96 puan
    2. Tetris Effect: Connected – 93 puan
    3. Resident Evil 4 – 93 puan
    4. Street Fighter 6 – 92 puan
    5. Rogue Legacy 2 – 90 puan
    6. Marvel’s Spider-Man 2 – 90 puan
    7. Moss: Book II – 90 puan
    8. Cocoon – 90 puan
    9. The Talos Principle 2 – 89 puan
    10. Dead Space – 89 puan
    11. Red Matter 2 – 89 puan
    12. Monster Hunter Rise: Sunbreak – 88 puan
    13. Alan Wake 2 – 88 puan
    14. Resident Evil 4: Separate Ways – 88 puan
    15. Diablo IV – 88 puan
    16. God of War: Ragnarok – Valhalla – 87 puan
    17. Monster Hunter Rise – 87 puan
    18. Final Fantasy XVI – 87 puan
    19. Final Fantasy Pixel Remaster: FF35th Anniversary Edition – 87 puan
    20. Rez Infinite – 87 puan
    Baldur's Gate 3
    Görsel: Larian Studios

    Baldur’s Gate 3 yıla damgasını vurdu

    Geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıkan ve kısa sürede büyük bir dikkat toplayan Baldur’s Gate 3, Metacritic’e göre 2023’ün en iyi PlayStation oyunu oldu. Dungeons & Dragons dünyasında geçen rol yapam temalı oyun, Forgotten Realms evreninin tehlikelerle dolu yollarında sert bir maceraya davet ediyor.

    Şimdiye kadarki en iyi rol yapma oyunları arasında kabul edilen bu Baldur’s Gate 3, özellikle de zengin hikayesi, derinlikli karakterleri ve eğlenceli oynanış yapısıyla eğlence dolu bir macera vaat ediyor. Öte yandan oyunun grafik, atmosfer ve müzikleriyle de oldukça başarılı olduğunu hatırlatmakta yarar var. Tüm bu pozitif faktörler, oyunun başarısını daha da artırıyor.

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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