Metacritic açıkladı: 2023’ün en iyi PlayStation oyunları

Popüler oyun derecelendirme platformu Metacritic, 2023 yılına ait ilgi çekici verilerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda platform 2023’ün en kötü oyunları, 2023’ün en iyi Nintendo Switch oyunları ve 2023’ün en iyi Xbox oyunları listelerini yayınlamıştı. Şimdi ise merakla beklenen 2023’ün en iyi PlayStation oyunları listesi geldi.

Metacritic’in yayınladığı yeni raporla beraber 2023 yılında PlayStation dünyasına damgasını vuran yapımlar belli oldu. Ekip, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarda en çok ilgi çeken oyunları sıraladı. İşte grafikleri, hikayeleri, oynanış deneyimleri ve atmosferleriyle geçen yıl adından sıkça söz ettirmeyi başaran o oyunlar…

2023’ün en iyi PlayStation oyunları belli oldu

Metacritic’in açıklamış olduğu listede 2023’ün en iyi PlayStation oyunları arasında zirvede Baldur’s Gate 3 yer alıyor. Şimdiye kadar birçok ödüle layık görülen yapım, kısa süre önce 2023 Steam Ödülleri’nde Yılın Oyunu unvanını elde ederek başarısını bir kez daha ispatlamıştı. Sevilen oyun, PlayStation oyuncuları arasında da yıla damgasını vuruyor.

Metacritic tarafından açıklanan 2023’ün en iyi PlayStation oyunları listesinde şu yapımlar karşımıza çıkıyor:

Baldur’s Gate 3 – 96 puan Tetris Effect: Connected – 93 puan Resident Evil 4 – 93 puan Street Fighter 6 – 92 puan Rogue Legacy 2 – 90 puan Marvel’s Spider-Man 2 – 90 puan Moss: Book II – 90 puan Cocoon – 90 puan The Talos Principle 2 – 89 puan Dead Space – 89 puan Red Matter 2 – 89 puan Monster Hunter Rise: Sunbreak – 88 puan Alan Wake 2 – 88 puan Resident Evil 4: Separate Ways – 88 puan Diablo IV – 88 puan God of War: Ragnarok – Valhalla – 87 puan Monster Hunter Rise – 87 puan Final Fantasy XVI – 87 puan Final Fantasy Pixel Remaster: FF35th Anniversary Edition – 87 puan Rez Infinite – 87 puan

Baldur’s Gate 3 yıla damgasını vurdu

Geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıkan ve kısa sürede büyük bir dikkat toplayan Baldur’s Gate 3, Metacritic’e göre 2023’ün en iyi PlayStation oyunu oldu. Dungeons & Dragons dünyasında geçen rol yapam temalı oyun, Forgotten Realms evreninin tehlikelerle dolu yollarında sert bir maceraya davet ediyor.

Şimdiye kadarki en iyi rol yapma oyunları arasında kabul edilen bu Baldur’s Gate 3, özellikle de zengin hikayesi, derinlikli karakterleri ve eğlenceli oynanış yapısıyla eğlence dolu bir macera vaat ediyor. Öte yandan oyunun grafik, atmosfer ve müzikleriyle de oldukça başarılı olduğunu hatırlatmakta yarar var. Tüm bu pozitif faktörler, oyunun başarısını daha da artırıyor.