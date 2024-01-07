Baldur’s Gate 3, bir oyuncunun Alzheimer hastası babasını ölümsüzleştirdi

Larian Studios tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıla tam anlamıyla damgasını vurmayı başaran Baldur’s Gate 3 kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 2023 Steam Ödülleri’nde Yılın Oyunu unvanına ulaşan yapım, şimdi dikkat çekici bir haberle gündeme geldi. Solfalia kullanıcı adlı Baldur’s Gate oyuncusu ailesi ve Larian Studios’la alakalı duygu dolu hikayesini stüdyoya yazdı. Bu hikaye Larian’ın da dikkatini çekti. Sonrasında ise oyun, duygu dolu bir anma törenine ev sahipliği yaptı.

Solfalia adlı oyuncu, üç yıl önce Baldur’s Gate 3’ü test döneminde oynamasına imkan sağladığı için stüdyoya teşekkür ederek şirkete ilettiği forum mesajına başladı. Babasına Alzheimer hastalığı teşhisi konduğunu, babasının Larian Studios oyunlarına oldukça hayran olduğunu dile getirdi. Stüdyodan Solfalia’ya yanıt ise oldukça dikkat topladı.

Baldur’s Gate 3, Alzheimer hastası hayranına saygı duruşunda bulundu

Solfalia, stüdyonun babası ile ilgili hikayeye olan ilgisine karşı memnun kaldığını dile getirdi. “Çoğumuz aile üyelerinden birinin Alzheimer ya da Demans hastalığıyla mücadelesini deneyimlemiş olduğumuzdan dolayı mesajım pek çok insanda yankı uyandırmış gibi duruyor. Babamı onurlandırmak için oyuna bir şeyler eklenmesine açık olup olmadığını sormak için bana bir e-posta ilettiler” diyen oyuncu, sonrasında yaşadıklarıyla gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu, babasının Baldur’s Gate 3’te yalnızca bir isim olarak yer alacağını tahmin ederek rastgele bir şekilde eşyalara göz gezdirmeye başlayarak yola çıktığını belirtti. Sonrasında ise Solfalia, babasının NPC, yani oynanmayan bir karakter olarak ölümsüzleştiğine şahit oldu.

Larian Studios, hayranının hikayesine de yer verdi

Alzheimer hastası baba, Baldur’s Gate 3 oyununda Golbraith Stredivas adlı emekli bir “mindflayer” olarak yer aldı. Bu karakter yalnızca görüntüsüyle değil, aynı zamanda kendi hikayesi ve oyuncuların da keşfetme şansına sahip oldukları şarap mahzeniyle de gerçek kişiyle paralellikler içeriyordu. Solfalia bununla alakalı duygularını şöyle ifade etti:

“Golbraith sadece babama benzemekle kalmadı, aynı zamanda birkaç satırlık diyalogları da vardı. Bazıları da gerçekten dokunaklı. En azından benim için… Evdeki farklı roller inanılmazdı, Golbraith ile oğlu arasındaki mektup yığını boğazımda bir düğüm oluşmasına neden oldu.”

Larian Studios’un yazarı Rachel Quirke ise Solfalia’dan gelen mektuptan sonra ekip olarak hissettikleri acı dolu duyguları ifade etti. Quirke’nin konuya ilişkin cevabı şu şekilde oldu: