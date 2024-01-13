2024 DICE Ödülleri adayları belli oldu

Interactive Entertainment Developers Association (İEDAA) tarafından düzenlenen ve 1998 yılından bu yana her sene düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam eden DICE Ödülleri için 2024 yılı adayları belli oldu. Dünyanın en prestijli oyun ödülleri arasında kabul edilen organizasyon, yıla damgasını vuran oyunları bir araya getirerek onurlandıracak.
Merakla beklenen organizasyon 15 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta bulunan Aria Resort’ta gerçekleştirilecek. İnternetten canlı olarak etkinliği takip etmek isteyen oyunseverler ise IGN aracılığıyla yayına ulaşabilecek.
Marvel’s Spider-Man 2 en çok aday gösterilen oyun oldu
2024 DICE Ödülleri adayları arasında Marvel’s Spider-Man 2 oyunu en çok aday gösterilen oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada Alan Wake 2 yer alırken, üçüncü basamakta ise kısa süre önce The Game Awards ve Steam Ödülleri‘ne damgasını vuran Baldur’s Gate 3 yer alıyor.
Marvel’s Spider-Man 2, 56 oyun arasında 9 kategoride en çok aday gösterilen yapım olarak dikkat topluyor. Alan Wake 2’nin 8 dalda adaylığa layık görüldüğü, Baldur’s Gate 3’ün ise 7 dalda aday olduğu görülüyor.
2024 DICE Ödülleri adayları
Birbirinden heyecan verici oyunların yer aldığı 2024 DICE Ödülleri adayları resmen açıklandı. İşte etkinlikte boy gösterecek o oyunlar…
Olağanüstü Animasyon
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Super Mario Bros. Wonder
Olağanüstü Sanat Yönetmenliği
- Alan Wake 2
- Hogwarts Legacy
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
Olağanüstü Karakter Performansı
- Alan Wake 2 – Saga Anderson
- Baldur’s Gate 3 – Astarion
- Baldur’s Gate 3 – Karlach
- Marvel’s Spider-Man 2 – Miles Morales
- Thirsty Suitors – Jala
Olağanüstü Özgün Müzik Kompozisyonu
- Alan Wake 2
- Diablo IV
- Marvel’s Spider-Man 2
- Planet of Lana
- Star Wars Jedi: Survivor
Olağanüstü Ses Tasarımı
- Alan Wake 2
- COCOON
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
Olağanüstü Hikâye
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- DAVE THE DIVER
- Thirsty Suitors
- Venba
Olağanüstü Teknik Başarı
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-Man 2
- Hogwarts Legacy
- THE FINALS
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Aksiyon Oyunu
- ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
- Dead Space
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2
- Remnant II
Yılın Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Aile Oyunu
- Disney Illusion Island
- Fae Farm
- Hello Kitty Island Adventure
- Midnight Girl
- Super Mario Bros. Wonder
Yılın Dövüş Oyunu
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
Yılın Yarış Oyunu
- F-ZERO 99
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged
- LEGO 2K Drive
Yılın Rol Yapma Oyunu
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
- Starfield
Yılın Spor Oyunu
- EA SPORTS FC 24
- MLB The Show™ 23
- WWE 2K23
Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu
- Against the Storm
- Cobalt Core
- Dune: Spice Wars
- The Last Spell
- Wartales
Yılın Sürükleyici Gerçeklik Oyunu
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin’s Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vertigo 2
- We Are One
Immersive Reality Game of the Year
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin’s Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vampire: The Masquerade – Justice
- Vertigo 2
Olağanüstü Bağımsız Oyun
- COCOON
- DREDGE
- El Paso, Elsewhere
- Thirsty Suitors
- Venba
Yılın Hücresel/Mobil Oyunu
- Gubbins
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Terra Nil
- WHAT THE CAR?
Yılın Çevrimiçi Oyunu
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Diablo IV
- Omega Strikers
- Street Fighter 6
- THE FINALS
Olağanüstü Oyun Tasarımı
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Olağanüstü Oyun Yönetmenliği
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Oyunu
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Peki ya sizin bu oyunlar arasında favorileriniz hangileri? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.