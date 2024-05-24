Galaxy AI destekli telefonlar Hepsiburada’da özel indirimle satılacak

Online alışveriş platformu Hepsiburada, Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile stratejik bir anlaşmaya imza attı. Tüketiciler için birbirinden cazip fırsatlar sunmaya hazırlanan platform, Samsung Türkiye ile yaptığı ortaklıkla birlikte teknoloji sektöründe birlikte büyümeyi hedefliyor.

Samsung Türkiye ve Hepsiburada, gerçekleştirilen stratejik işbirliğiyle beraber ortak pazarlama faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. Bunun için yeni satış stratejileri geliştirmeyi hedefleyen iki büyük şirket, ülkemizdeki tüketicilerin son teknoloji cihazlara erişimini daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Samsung’un yapay zeka destekli ürünleri Hepsiburada’ya özel kampanyalarla gelecek

Hepsiburada’nın Güney Kore’de bulunan Samsung Genel Merkezi ile gerçekleştirdiği özel anlaşma sonucunda şirketin Galaxy AI yapay zeka desteğine sahip olan cihazların özel kampanyalarla Türkiye’de tüketicilerle bir araya geleceği ifade edildi.

Her segmente ve kullanıcı kitlesine hitap eden geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan Samsung’un Galaxy AI destekli akıllı telefon ve tabletleri çok yakında Hepsiburada’ya özel fırsatlarla raflarda boy gösterecek. Bu ürünlerden bazıları Samsung Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Tab S9 ve Galaxy Tab S8 gibi cihazlar olacak.

Hepsiburada ve Samsung Türkiye yalnızca fiyat indirimleri ile değil, aynı zamanda alternatif satış modelleriyle de tüketicilere büyük kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. Başlangıç aşamasında “Kapıda Eskiyi Ver Yeniyi Al” ve “Kapıda Ödeme” modellerinin uygulanacağı açıklandı.

Samsung Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Samsung Electronics olarak en yeni mobil teknolojileri ve bu teknolojilerin olanaklı kıldığı yaşam tarzını dünyanın her yerinde tüketicilerle buluşturmanın yeni yollarını geliştirmeye devam ediyoruz. Galaxy AI ile mobilde yapay zeka çağını başlattığımız 2024 yılında böyle bir iş birliğini Türkiye’nin önde gelen online alışveriş platformlarından Hepsiburada ile gerçekleştirmek ve Türkiye’deki tüketiciler için mobil ürün ve teknolojilerimizi daha da erişilebilir kılmak bizim için önemli bir adım. Bu anlaşmayla derinleşen Hepsiburada – Samsung Türkiye iş birliğinin, her iki marka için verimli ve uzun soluklu bir eşgüdümün temelini oluşturacağına inanıyorum. Mobil ürünlerimiz özelinde başlattığımız bu stratejik işbirliğini ilerleyen dönemde TV ve beyaz eşya ürünlerimizle geliştirmek istiyoruz.”

Hepsiburada CEO’su Nihan Onal Gökçetekin ise bu konuda şu ifadeleri paylaştı:

“Müşterilerimize en yeni teknolojileri en iyi fırsatlarla sunmak için çalışıyoruz. Samsung ile derinleşen iş birliğimiz, bu doğrultuda çok kıymetli bulduğum ve herkes için büyük fayda yaratacağına inandığım bir adım. Samsung’un geniş ürün yelpazesini ve Galaxy AI yeteneklerini, Hepsiburada’nın sunduğu özel kampanyalarla ve ödeme çözümleriyle birleştirerek, müşterilerimizin en iyi mobil deneyimi yaşamalarını sağlamak için çalışacağız. Bu iş birliği, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda teknolojiye erişimi artırarak, toplumumuzun dijital dönüşümüne de katkı sağlayacak. Hepsiburada ve Samsung arasındaki bu güçlü ortaklığın her iki marka için de büyük fırsatlar barındırdığına ve uzun vadeli başarılı bir iş birliğinin temellerini attığımıza inanıyorum.”

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