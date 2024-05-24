Amiral gemisi Samsung Galaxy S24 için 7 bin 500 TL’lik indirim müjdesi

Samsung Galaxy S24 kaçırılmayacak bir indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon modeli, 7 bin 500 TL’lik indirimle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Üst segment yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için sevindirici haber geldi. Şimdiye kadarki en düşük fiyat seviyelerine gerileyen cihaz, Samsung Türkiye garantisiyle satılıyor. Peki ya gerçekleştirilen bu indirim ile birlikte Galaxy S24’ün fiyatı ne kadar oldu? İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Samsung Galaxy S24 indirimli fiyatı

Samsung’un yüksek performansı ve gelişmiş özellikleri ile adından sıkça söz ettiren akıllı telefonu Galaxy S24, şirketin resmi internet sitesi üzerinde 42 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Ancak son kampanyalarla birlikte cihazı farklı platformlardan 7 bin 500 TL’lik bir indirim avantajıyla satın almak mümkün.

Gri, mor, sarı ve siyah olmak üzere toplamda dört renk seçeneğine sahip olan Samsung Galaxy S24 için Amazon ve Hepsiburada platformlarında 7 bin 500 TL’lik kaçırılmayacak bir indirim ayrıcalığı sunuluyor. Her iki platformda da cihaz 34 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Ürünlerin üçüncü taraf satıcılar tarafından değil, direkt olarak Amazon ve Hepsiburada tarafından satıldığını da belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy S24 teknik özellikleri

Boyutlar: 70,6 x 147 x 7,6 mm

70,6 x 147 x 7,6 mm Ağırlık: 168 gram

168 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Gelişmiş yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapan Galaxy S24 modeli, Samsung’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy AI desteğiyle gelen ilk cihaz olarak da biliniyor. Pek çok işlevsel ve pratik yapay zeka aracını bünyesinde taşıyan model, Exynos 2400 yonga setiyle son derece hızlı ve verimli bir performans vaat ediyor.

8 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan cihazda 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 arayüzüyle çalışan model, 5G bağlantı desteği sunuyor.

120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla kullanıcı dostu bir deneyim vadeden Samsung Galaxy S24, arka tarafta 50 MP + 12 MP + 10 MP üçlü kamera setiyle gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık hizmetine kapı aralıyor. Telefonun ön tarafında ise 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

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