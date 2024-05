Fallout dizisi 78 ülkede zirvede! İşte en popüler oyun uyarlamaları

Online dizi-film rehberi JustWatch dikkat çekici bir raporla karşımıza çıktı. 140 ülkede 4 bin 500 yayın hizmetinden ve ayda toplam 40 milyondan fazla kullanıcıdan günlük olarak alınan veriler doğrultusunda en başarılı oyun uyarlamaları açıklandı.

Bilindiği üzere son dönemlerde video oyunlarından diziye uyarlanan birçok yapım bulunuyor. Son olarak Amazon Prime Video platformunda yayınlanan Fallout dizisi büyük bir ses getirmiş, küresel çapta adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Bu doğrultuda JustWatch, Fallout’ın lansman haftası verilerini göz önünde bulundurup, benzer temalar sahip diğer oyun uyarlamaları karşılaştırdı. İşte raporun detayları…

En başarılı oyun uyarlaması dizi lansmanları

“Hangi video oyunu uyarlaması TV dizisi en başarılı lansmanı gerçekleştirdi?” başlıklı raporda son dönemlere damgasını vuran üç popüler oyun uyarlaması diziye yer verildi. Bunlardan ilki Amazon Prime Video platformunda yayınlanan Fallout olurken, diğerleri ise HBO Max imzalı The Last of Us ve Paramount+ servisinde yayınlanan Halo oldu.

Küresel pazarda büyük bir hakimiyet kuran Fallout dizisi 78 ülkede zirvede karşımıza çıktı. The Last of Us ise 58 ülkede ilk sırayı kaptı. Bunlardan daha düşük bir başarı sergileyen Halo, toplam 3 ülkede ilk basamakta yer aldı.

Fallout her ne kadar küresel çapta zirvede bulunsa da The Last of Us’ın IMDb puanının daha yüksek olduğu göze çarpıyor. Elbette ki bu puanlamalar bir dizinin ne kadar başarılı olduğu konusunda kesin bir anlam ifade etmese de pek çok kişiye göre yine de önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor. Fallout, Halo ve The Last of Us dizileri sırasıyla IMDb’de 8.6, 7.3 ve 8.7 puan elde etti.

Fallout, Amazon Prime Video’da rekor kırdı

Dizi sektöründe büyük bir ilgi görmeye başlayan oyun uyarlamaları, Fallout’un olağanüstü lansman başarısıyla ilerleyen süreçte daha da artacak gibi görünüyor. Fallout, Amazon’un şimdiye kadarki en başarılı lansmana imza atan dizisi olarak eleştirmenler ve seyircilerden tam not aldı. Gelen bilgilere göre ilk haftada 5 milyondan fazla izleyici toplayan dizi, toplamda ise 2,5 milyar dakikadan fazla izlenme süresine ulaştı.

Dizinin popülaritesi, aynı zamanda orijinal oyun serisinin satışlarını artırmaya da yardımcı oldu. Avrupa’da Fallout 4’ün yüzde 7 bin 500 daha fazla sattığı, Fallout 76’nın ise bir günde 1 milyondan fazla oyuncuyu buluşturduğu belirtildi. Aynı dönemde serinin diğer oyunlarının da benzer bir başarıyı takip ederek toplamda 5 milyondan fazla oyuncu elde ettiği ifade edildi.