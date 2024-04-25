Fallout dizisi Amazon’un en başarılı prömiyerine imza attı

Amazon tarafından aynı adlı popüler video oyunundan ekranlara uyarlanan Fallout dizisi kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 11 Nisan tarihine Prime Video abonelerinin karşısına çıkan dizi, sevilen franchise’ın popülaritesini daha da artırdı. Fallout’u oyuncu kitlesi dışında daha geniş bir kitleyle bir araya getiren yapım, prömiyer döneminde büyük bir başarı sergiledi.

Variety’nin haberine göre Fallout dizisi henüz açılış haftasında 5 milyondan fazla seyirci topladı. Toplamda 2,5 milyar dakika izlenme elde eden yapım, haftanın en büyük çıkış yapan dizisi olarak karşımıza çıktı. Dizinin elde etmiş olduğu bu olağanüstü başarı, aynı zamanda orijinal oyun serisinin satışlarının artmasına da katkıda bulundu.

Fallout oyunlarının satış rakamları fırladı

Dizi uyarlaması ile büyük bir ilgi toplayan Fallout, bu sayede video oyunlarının satışlarını da artırmayı başardı. Fallout 4, Avrupa pazarında yüzde 7 bin 500’den fazla büyüme kaydederek olağanüstü sonuçlara ulaştı. Öte yandan Fallout 76 bir günde 1 milyon oyuncuyu bir araya getirerek eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı. Serinin diğer oyunları ise aynı süreçte 5 milyondan fazla oyuncu topladı.

Tüm bunların yanı sıra Bethesda, 2022 yılının sonlarında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için duyurduğu ücretsiz Fallout 4 yükseltmesini nihayet karşımıza çıkardı. Normal şartlarda geçen yıl piyasaya çıkması beklenen yükseltme, bir dizi iyileştirmeyle oyunseverlere sunulu.

Öte taraftan Fallout 4 için PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında kararlılık iyileştirmeleri, giriş ve görev düzeltmeleri sunan yeni bir ücret güncelleme yayınlandı. PC platformuna gelen bu güncelleme, geniş ekran ve ultra geniş ekran desteğiyle birlikte ayrıca Creation Kit düzeltmeleri ve bazı görev güncellemelerine ev sahipliği yapıyor.

Amazon’dan Fallout dizisi için 2. sezon onayı

Bethesda Softworks imzalı popüler oyundan diziye uyarlanan Fallout, seyirciler için heyecan dolu bir post apokaliptik macera sunuyor. Graham Wagner ve Cenevre Robertson-Dworet tarafından senaryosu kaleme alınan dizi; Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moises rias, Xelia Mendes-Jones ve Walton Goggins gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi.

Nükleer bir savaşın ardından kıyamet sonrası bir dünyada geçen hikaye, Amazon tarafından ikinci sezon onayı aldı. Sekiz bölümden oluşan ilk sezondan sonra izleyiciler, muhtemelen önümüzdeki yılın sonlarında yeni sezonla karşılaşacak. Fakat şimdilik bir yayın tarihi açıklanmadığını belirtmekte fayda var.

Peki ya siz Fallout dizi uyarlaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.