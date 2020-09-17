Facebook’un ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü 2021’de piyasaya çıkıyor

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook Connect etkinliği sırasında şirketin 2021 yılında artırılmış gerçeklik gözlüğüne ilişkin ilk ürünlerini satışa sunacaklarını belirtti. Şirketin sanal gerçeklik (VR) gözlük sektörünü domine eden Oculus ürününe ek olarak yeni artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin de yoğun ilgi göreceği düşünülüyor.

Zuckerberg bir süredir gözlük üreticisi EssilorLuxittica ile birlikte yeni akıllı gözlükleri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü, dolayısıyla sık bir tasarıma sahip olacağını belirtti. Ayrıca yeni gözlüklerin Ray-Ban markası altında satışa sunulacağını belirtti.

Henüz gözlüğünün tasarımı konusunda bir bilgi verilmemiş olsa da iki gözlük versiyonunun olacağı biliniyor. Bunlardan birincisi temel fonksiyonların yer aldığı daha basit bir tasarım iken, diğeri de farklı özelliklere de sahip tam fonksiyonlu bir arttırılmış gerçeklik AR gözlüğü olarak tanımlanıyor.

Facebook’un bu çalışmaları “Project Aria” isimli bir proje kapsamında yürütülüyor. İlgili projede arttırılmış gerçeklik gözlüğünün yanı sıra, araştırma gözlüğü veya Facebook’un arttırılmış gerçeklik ürünlerini kontrol etmeyi sağlayan giyilebilir kumanda gibi ürünlerin de olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bileğe takılan ve elektromiografi (EMG) ile çalışan ve parmak hareketlerini neredeyse en ince detayına kadar seçebilen cihaz, kullanıcıların sanal klavyede yazı yazmalarını mümkün kılabiliyor. Bunun yanı sıra gelişmiş mikrofon özellikleriyle ortamdaki sesleri berrak bir şekilde algılayabilen ve filtreden geçirebilen bir ses teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Bu aydan itibaren Facebook’un test kullanıcılarının deneyimleyebileceği yeni AR gözlükleri 2021 yılndan itibaren piyasaya çıkmış olacak.