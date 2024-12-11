Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Neden açılmıyor? (11 Aralık erişim problemi)

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim problemi yaşanıyor.

Dünya genelinde kullanıcılar bu platforma ulaşamadıklarını ifade ediyor.

Meta henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmasa da erişim sorunu DownDetector tarafından da doğrulandı.

Meta’nın sosyal medya uygulamaları erişim problemi ile karşı karşıya. Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Meta şirketinin sahibi olduğu popüler sosyal ağlar bugün akşam saatlerinde can sıkıcı bir sorunla karşımıza çıktı.

Yaklaşık yarım saattir Facebook, Instagram ve WhatsApp çalışmıyor. Meta’nın sosyal ağları dünya genelinde erişim problemi gösteriyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, söz konusu uygulamaların düzgün bir şekilde çalışmadığına işaret ediyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü: Erişim problemi doğrulandı

Meta’nın sosyal medya platformlarında meydana gelen erişim problemi DownDetector tarafından da doğrulandı. DownDetector’den gelen bilgilere göre şu anda kullanıcılar Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişim sorunu yaşıyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılar WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına şu anda erişim sağlayamıyor. Problemin sebebi şimdilik Meta tarafından açıklanmadı. Fakat çok yakında şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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