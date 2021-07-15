Facebook gruplarına “Grup Uzmanı” özelliği geldi

Her ne kadar gün geçtikçe aktif kullanıcı sayısı azalsa da, Facebook‘un hala güçlü yanlarından biri olan Facebook grupları, aktif olarak kullanılan Facebook özellikleri arasında yer alıyor. Bunu avantaja çevirmek isteyen Facebook ise bu alanda yenilikler yapmaya devam ediyor.

Facebook tarafından duyurulan yeni özelliğe göre, Facebook grup yöneticileri gruplarda çeşitli yöneticilik aktivitelerini yapabilmek adına “Grup Uzmanı” ataması yapabilecekler. Uzmanı olarak yetkilendirilen kullanıcılara ise grup uzmanı rozeti verilecek. Bu rozet ise gönderilerde, yorumlarda ve soru-cevap etkinlikleri gibi alanlarda gösterilecek.

Yapılan açıklamaya göre grup uzmanı olan kullanıcılar, soru-cevap etkinlikleri oluşturma, konular hakkında güvenilir perspektifler sunma veya grup üyelerinin sorularını yanıtlama gibi yetkilere sahip olacak.

Grup uzmanı yetkileri sadece grup yöneticileri tarafından verilebilecek ve bu durum yöneticiler tarafından güvenilen, alanında uzman kişilerin seçilmesi anlamına gelecek. Uzmanlık verme süreci uzman olarak seçilen kullanıcının onayı ile tamamlanmış olacak.

İlgili yeni özelliğin Facebook’ta aşı karşıtı grupların veya siyasi grupların artmasıyla başlayan güvenilirlik tartışmalarını ve endişelerini gidermek için yapılan geliştirmelerden biri olarak kabul etmek mümkün.