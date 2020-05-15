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Facebook Giphy’yi Satın Alıyor!

Facebook Giphy'yi 400 milyon dolara satın alarak Instagram'a entegre etmeyi planlıyor.

Barış Mancar

Görsel odaklı platformların önemi artarken, her geçen gün popüler hale gelen GIF’lerin (hareketli görsellerin) önemi de artmaya devam ediyor. Facebook ise bu konuda ciddi bir hamle yapacak gibi görünüyor.

İlk olarak Axios tarafından ulaşılan bilgilere göre, Facebook popüler GIF oluşturma ve paylaşma platformu Giphy‘yi satın almaya hazırlanıyor. Toplam satın alma değerinin ise 400 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

İki firmanın COVID-19 salgını öncesi görüşmelere başladığı, ancak bunun ilk etapta sadece bir işbirliği çerçevesinde sürdürüldüğü belirtiliyor. Daha sonra ise bu görüşemelerin işbirliğinden satın almaya evrildiği ifade ediliyor.

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Facebook’un Giphy’i satın aldıktan sonra bu platform ile yapacağı planlar da sızdırılmış durumda. Alınan bilgilere göre Facebook, popüler GIF platformu Giphy’yi başta Instagram olmak üzere Facebook uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook tarafından henüz resmî bir açıklama gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Ancak Facebook’un Giphy’yi satın almasının ardından özellikle Instagram’da bu hareketli görselleri, yani GIF’leri daha fazla göreceğimizi söyleyebiliriz.

GÜNCELLEME: Facebook’tan resmî açıklama geldi ve yapılan açıklamada Giphy’yi satın aldıkları duyuruldu. Ayrıca platformun Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp’a entegre edileceği belirtildi.

KAYNAKAxios

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