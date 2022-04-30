Erdoğan’dan sosyal medya açıklaması: “Twitter cıvıtır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Suudi Arabistan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya ile ilgili sorulan sorular üzerine yeni bir sosyal medya düzenlemesinin yolda olduğunu belirtti.

Sözcü’nün haberine göre, Suudi Arabistan dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirilen söyleşide kendisine sorulan “Elon Musk, bu hafta Twitter’ı satın aldı. Bazı çalışmalar yapacak. Mesela güvenilirliğini artırmak istiyor, platformu daha güvenilir hale getirmek istiyor. Türkiye’nin sosyal medya düzenlemeleriyle biraz benzerlik gösteriyor. Musk ile iletişiminiz ve Türkiye’deki sosyal medya düzenlemeleri hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusu üzerine Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

“Yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz”

“Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olanı yapmamız lazım. Bu da nedir? Yasal düzenlemeler… Şu anda biz bu yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda gereken adımları süratle atacağız.”

“Twitter cıvıtır”

Elon Musk’ın Twitter‘ı 44 milyara satın almasına dair kendisine sorulan sorulara karşı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdi, Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter’daki olumsuzluklar meşrulaşmaz.

Örneğin Trump’ın Twitter ile ilgili mücadelesinde neler yaşandığını gördük. Ben daha önce de söylüyordum ‘Twitter cıvıtır’ diye. Bunun ne olduğunu da zaten yaşıyoruz.

Sosyal medyada iftira derseniz iftira var, yalan derseniz yalan var. Hakikatlerin paylaşıldığı veya ulaştırıldığı değil, tam manasıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı.

Elon Musk burayı almış olabilir, fakat bundan sonraki süreçte de biz birinci derecede ülkemizi düşünmek zorundayız. Şu anda çıkaracağımız yeni yasal düzenlemeyle bu işe bir çekidüzen vermeyi hedefliyoruz. Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız.”

Yapılacak düzenlemelerin tam olarak neyi kapsayacağı veya nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor. Elon Musk’ın ifade özgürlüğünü savunarak Twitter’ı daha özgür hale getirmek için bu satın almayı gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, Türkiye ve sosyal medya düzenlemesi yapmak isteyen diğer ülkelerde bu konuda atılacak adımların etkili olup olamayacağı ise merak konusu.