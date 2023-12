Epic Games 374 TL’lik Saints Row oyununu ücretsiz yaptı

Epic Games Store yılbaşına kadar her gün bir ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 20 Aralık tarihinden bu yana devam eden kampanyada şimdiye kadar Destiny 2: Legacy Collection, DNF Duel, Marvol Ide, Art of Rally, Fallout 3, Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Human Resource Machine, Cursed to Golf ve Snakebird Complete hediye edildi. Günün bedava oyunu ise Saints Row oldu.

Normal değeri 374 TL olarak listelenen oyun, yarın akşama kadar platformda ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Oyunu bir kez indiren oyuncular, ömür boyu oyuna sahip olma hakkını elde edecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda yarar var.

Saints Row nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Volition tarafından geliştirilip Deep Silver tarafından yayınlanan aksiyon-macera oyunu, Santo Ileso adı verilen kurgusal bir kentte geçiyor. Sürükleyici bir hikayeye ev sahipliği yapan oyun, kentin suç dünyasını ele geçirmek adına mücadeleye girişen Third Street Saints çetesinin yeni liderini konu alıyor. Oyuncuların çete lideri olarak hareket edeceği popüler oyun, açık dünya tabanlı eğlenceli ve geniş yapısıyla kendine has bir atmosfer sunuyor.

31 Aralık akşamı saat 19:00’a kadar ücretsiz bir şekilde indirme şansına sahip olabileceğiniz Saints Row’u ücretsiz indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

Saints Row’u bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın

Saints Row sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i3-3240 veya AMD Ryzen 3 1200

DirectX: DirectX11

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i7-6700k veya AMD Ryzen 5 1500X

DirectX: DirectX 12

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700

Depolama: 50 GB SSD boş alan

Yüksek sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i7-10700k veya AMD Ryzen 5 5600X

DirectX: DirectX 12

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6700XT

Depolama: 50 GB SSD boş alan

Üst düzey sistem gereksinimleri: