Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Epic Games 374 TL’lik Saints Row oyununu ücretsiz yaptı

    Popüler oyun platformu Epic Games Store, 374 TL'lik Saints Row oyununu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.
    Saints Row
    Görsel: Epic Games Store

    Epic Games Store yılbaşına kadar her gün bir ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 20 Aralık tarihinden bu yana devam eden kampanyada şimdiye kadar Destiny 2: Legacy Collection, DNF Duel, Marvol Ide, Art of Rally, Fallout 3, Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Human Resource Machine, Cursed to Golf ve Snakebird Complete hediye edildi. Günün bedava oyunu ise Saints Row oldu.

    Normal değeri 374 TL olarak listelenen oyun, yarın akşama kadar platformda ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Oyunu bir kez indiren oyuncular, ömür boyu oyuna sahip olma hakkını elde edecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda yarar var.

    Saints Row nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

    Volition tarafından geliştirilip Deep Silver tarafından yayınlanan aksiyon-macera oyunu, Santo Ileso adı verilen kurgusal bir kentte geçiyor. Sürükleyici bir hikayeye ev sahipliği yapan oyun, kentin suç dünyasını ele geçirmek adına mücadeleye girişen Third Street Saints çetesinin yeni liderini konu alıyor. Oyuncuların çete lideri olarak hareket edeceği popüler oyun, açık dünya tabanlı eğlenceli ve geniş yapısıyla kendine has bir atmosfer sunuyor.

    31 Aralık akşamı saat 19:00’a kadar ücretsiz bir şekilde indirme şansına sahip olabileceğiniz Saints Row’u ücretsiz indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

    • Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.
    • Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.
    • Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.
    • Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.
    • Saints Row’u bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.
    • Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın
    Saints Row
    Görsel: Epic Games Store

    Saints Row sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel Core i3-3240 veya AMD Ryzen 3 1200
    • DirectX: DirectX11
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
    • Depolama: 50 GB boş alan

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel Core i7-6700k veya AMD Ryzen 5 1500X
    • DirectX: DirectX 12
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700
    • Depolama: 50 GB SSD boş alan

    Yüksek sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel Core i7-10700k veya AMD Ryzen 5 5600X
    • DirectX: DirectX 12
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6700XT
    • Depolama: 50 GB SSD boş alan

    Üst düzey sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel Core i5 12600 veya AMD Ryzen 7 5800X
    • DirectX:DirectX 12
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 6800XT
    • Depolama: 50 GB SSD boş alan

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz
    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2023 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.